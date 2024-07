Crato: Augusta afirma que "com certeza" o PT estadual irá apoiar a decisão de chapa pura

Foto: Samuel Setubal Senadora Augusta Brito (PT) pretende mudar de domicílio eleitoral

Augusta Brito (PT), secretária de articulação política do governador Elmano de Freitas (PT), afirmou nesta terça-feira, 2, que a executiva do PT estadual irá confirmar a decisão do diretório municipal do Crato, distante 538,53 km de Fortaleza, de formar uma chapa pura.

Rompidos a nível estadual e em quase todos os municípios, PT e PDT sinalizavam uma possível aliança com a sigla presidida pelo deputado federal André Figueiredo (PDT), indicando o vice de André Barreto, pré-candidato à prefeitura pelo PT. O diretório municipal petista aprovou chapa pura com Pedro Lobo (PT) sendo o vice.

"Com certeza o PT estadual vai apoiar a decisão do PT municipal. Até porque todas as decisões do partido em si são feitas de uma forma democrática. Então acredito que o processo dentro do Crato também foi assim, democrático. Chegaram a um consenso de um pré-candidato que hoje está como vice-prefeito e a gente que tem tudo para dar certo nessa condução feita pelo PT municipal", afirmou Augusta ao O POVO nessa segunda-feira, 2.

Após o movimento do PT, André Figueiredo se posicionou com indignação dizendo a aprovação de chapa pura era "totalmente descabido", declarando até que os demais partidos do arco de aliança do atual prefeito, Zé Ailton (PT), também não aceitariam a medida.

Segundo ele, o PDT mantém o vereador Dr. Dudé Moraes como pré-candidato a vice. “Essa decisão do PT é uma decisão deles, não quer dizer que isso seja seguido. Nós não aceitaremos em nenhuma hipótese que haja uma chapa pura, uma vez que o arco de alianças em torno do prefeito Zé Ailton está bem amplo, tem vários outros partidos”, afirmou.