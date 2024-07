Incêndio na Alece: funcionária internada por inalação de fumaça tem alta após 10 dias

Foto: Beatriz Boblitz FORTALEZA-CE, BRASIL, 20-06-2024: Incêdio na ALECE. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo)

A funcionária da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) que ficou internada desde o dia do incêndio no prédio recebeu alta hospitalar na segunda-feira, 1º de julho. Ela estava sob observações médicas desde o dia 20 de junho, quando precisou ser encaminhada por inalar fumaça.

Segundo a Alece, ela foi acompanhada por equipe multidisciplinar na unidade hospitalar para cuidados específicos após a inalação de fumaça, chegando até a desmaiar. Além disso, a Casa destacou que acompanhou a servidora desde o acidente, prestando apoio necessário.

"Agora ela segue sendo acompanhada pela Alece e, especialmente, pelos serviços do Departamento de Saúde e Assistência Social (DSAS), para plena recuperação em casa", informou a Assembleia.

Outro policial também ficou ferido com o incêndio que afetou o Plenário 13 de Maio. O profissional sofreu escoriações por causa das chamas, precisando de atendimento, mas recebeu alta hospitalar já no dia seguinte.

Incêndio na Assembleia Legislativa do Ceará

O prédio da Alece foi atingido por um incêndio no dia 20 de junho. Uma grande quantidade de fumaça pôde ser vista do lado de dentro e de fora do prédio, que foi evacuado assim que as primeiras chamas foram detectadas.



Ainda não foram divulgados detalhes sobre as perícias e investigações sobre o motivo que causou o incêndio no Plenário 13 de Maio.



A Alece voltou com as atividades presencialmente nesta terça-feira, 2, no Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes, localizado no anexo II da Alece. O formato será de forma híbrida, tanto nas sessões plenárias como nas comissões técnicas. com as presenças dos parlamentares como a por meio de videoconferência.