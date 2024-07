Wagner evita confronto com Camilo: 'Ele não é candidato'

Foto: JÚLIO CAESAR WAGNER apareceu em 1º na pesquisa Datafolha Fortaleza

Capitão Wagner evitou confronto com o ministro Camilo Santana (PT) após o petista minimizar liderança em pesquisa eleitoral. O pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza largou na frente em primeiro levantamento do Datafolha, contratado pelo O POVO, alcançando 33% das intenções de voto na Capital. O pré-candidato petista, Evandro Leitão, apareceu em quarto lugar, com 9%.

"Eu não tenho porque bater qualquer fala do ministro, até porque ele não é candidato e não me agrediu na fala dele. Por mais que na eleição passada a influência dele e do Lula tenha dado um excelente resultado para o governador no interior, essa mesma influência não deu a resposta também em Fortaleza", avaliou Wagner, ao relembrar que obteve mais votos na Capital durante disputa pelo comando do Palácio da Abolição, em 2022.

Para o ex-deputado federal, "as pesquisa refletem o momento e o momento demonstra um sentimento muito forte de mudança na cidade de Fortaleza e, ao mesmo tempo, um grande arrependimento de terem escolhido alguém por conta do padrinho, tanto em Fortaleza como a nível de Governo do Estado." O ex-deputado faz referência às vitórias dos chefes do Executivo estadual e municipal, respectivamente, Elmano de Freitas (PT) e José Sarto (PDT).

Wagner também foi questionado sobre fala de Evandro. O concorrente petista afirmou que "quem aparece mais à frente neste momento, claro que se deve ao recall, ao fato de já ter sido candidato a prefeito outras vezes, aliás, sempre começa na frente e termina atrás".

O pré-candidato do União Brasil, por sua vez, considerou não haver "nada de negativo em estar na frente". Além disso, colocou na conta da "maturidade" e da "experiência" em outras disputas o entendimento de que o "eleitor quer saber é das propostas" dele.

"Eu vou focar, tanto a pré-campanha como a campanha quando começar, não em ataques adversários, mas, sim, em propostas e soluções para os problemas da cidade", finalizou Wagner.

O que disse Camilo sobre liderança de Wagner nas pesquisas eleitorais?

Questionado sobre a liderança de Wagner nas pesquisas eleitores, Camilo a considerou como momentânea, sem citar o nome do pré-candidato do União Brasil. O ex-governador do Ceará ainda disse estar “focado na educação”, mas voltou a defender alinhamento entre as instâncias de Governo.

“Pesquisa é um retrato do momento, a gente já viu vários cenários destes no passado”, disse o ministro, em evento de entrega de 78 creches, em Fortaleza.

Wagner já chegou a liderar pesquisas em outras eleições nas quais concorreu e acabou não saindo vencedor, como o pleito para o governo estadual em 2022. Na ocasião, perdeu para o atual gestor estadual Elmano de Freitas (PT), apoiado por Camilo.

Quer receber por WhatsApp as últimas notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política