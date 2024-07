Alece inicia reforma no Plenário 13 de Maio após incêndio; veja imagens

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) inicia reforma no Plenário 13 de Maio após incêndio

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) iniciou na última segunda-feira, 1º de julho, a obra de reconstrução do Plenário 13 de Maio, após o incêndio que atingiu o prédio há duas semanas. O entorno do local está fechado por tapumes entre as grades e a entrada no anexo principal interditada.

Evandro Leitão (PT), presidente da Casa, afirmou nesta quarta-feira, 3, que é preciso paciência. No entanto, ele mencionou prazo de dois a três meses para completar a obra do Plenário e já voltar a ser reativado.

"Iniciou-se a recuperação do plenário e agora nós temos que ter um pouquinho de paciência. Nós temos aí um prazo de aproximadamente 60 a 90 dias para que a gente possa entregar o plenário de volta para os deputados e deputadas executarem da melhor maneiras os seus trabalhos", disse.



Evandro ainda disse acreditar que até próxima semana a Alece irá receber o laudo feito a partir da perícia sobre o que causou as chamas.



Confira imagens do início das obras na Alece:

Entrada do Plenário 13 de Maio interditada após incêndio Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará em reforma após incêndio Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) inicia reforma no Plenário 13 de Maio após incêndio Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

Enquanto o processo de reestruturação do Plenário não é concluído, as sessões e atividades parlamentares estão sendo realizadas em formato híbrido, sendo presencialmente no Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes, localizado no anexo II, utilizada pela Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace) e adaptada para os deputados estaduais.

Na semana após o incidente, as sessões foram feitas por meio do Sistema de Deliberação Remoto (SDR). Evandro elogiou a estrutura do novo local e destacou que as atividades não foram interrompidas.



"Aqui tem um espaço bom, uma estrutura boa. Foi montada toda uma estrutura. A semana em que passamos trabalhando de forma remota foi o tempo necessário para que a gente estruturasse o plenário. O plenário é um espaço relativamente bom e não está havendo nenhum tipo de problema", disse.