MPCE investiga suposto uso indevido de carro oficial da Câmara de Hidrolândia

Foto: Divulgação MPCE MINISTÉRIO Público recebeu denúncia e apura o caso

O Ministério Público Eleitoral apura suposto uso indevido de carro oficial da Câmara Municipal de Hidrolândia, distante 251 quilômetros de Fortaleza. O procedimento tramita na Promotoria da 54ª Zona Eleitoral, que abrange, além do município, as cidades de Catunda e Santa Quitéria. A notícia de fato foi instaurada no último dia 27 de junho.

O documento, ao qual O POVO teve acesso, afirma que o veículo foi usado para transportar eleitores, que teriam sido levados ao município de Sobral, a um shopping e a consultas médicas.

Para sustentação da denúncia, são utilizadas capturas de tela de vídeos datados em 25 de junho nas quais aparecem o carro oficial do Legislativo municipal transportando uma mulher e uma criança. O documento é assinado por Antônio Sérgio Bezerra de Araújo.

Em nota enviada ao O POVO, o MPCE informou que analisa o material. "Essa notícia de fato é um procedimento inicial que, a depender da conclusão do MP, pode ser apurado na área eleitoral ou criminal", consta em trecho do comunicado.

O presidente da Câmara de Hidrolândia, vereador Antônio Carlos Alves Peres, afirmou não ter sido notificado da situação, mas que entrará em contato com equipe jurídica para analisar o caso. Ao O POVO, o parlamentar contou que faz pouco uso do veículo e negou conhecimento sobre o transporte de eleitores.

"Eu vou analisar. Eu tenho que também saber, porque não sou eu que ando quase no carro, né? É o motorista. Às vezes a gente manda resolver as coisas e ele, às vezes, pode ter levado alguém", contou Antônio, que é pré-candidato a vice-prefeito do município em chapa encabeçada por Luan Xavier, ambos do PSB.

Confira nota do MPCE na íntegra:

"O Ministério Público Eleitoral informa que, na última quinta-feira (27/06), instaurou uma notícia de fato para apurar a denúncia. O procedimento tramita na Promotoria da 54ª Zona Eleitoral, que abrange as cidades de Catunda, Hidrolândia e Santa Quitéria. No momento, o Ministério Público analisa o material e os documentos enviados. Essa notícia de fato é um procedimento inicial que, a depender da conclusão do MP, pode ser apurado na área eleitoral ou criminal".

