André Fernandes projeta chapa pura em Fortaleza e fala em ter uma mulher como vice

Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL)

A chapa de André Fernandes (PL), pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, deve ter como vice alguém também do PL, formando a chamada "chapa pura". Ao O POVO, o deputado federal avaliou que o momento é de "estudar os melhores nomes", mas ressaltou a intenção de que a vaga seja ocupada por uma mulher.

A declaração ocorre no momento em que as demais chapas que devem ser apresentadas no pleito, como a de Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT), se articulam para também definirem os candidatos a vice. A federação Psol-Rede Sustentabilidade já definiu Técio Nunes (Psol) como pré-candidato a prefeito de Fortaleza e Cindy Carvalho (Rede) como vice.



Nomes do entorno de Evandro e Sarto têm falado que a vaga também ficará, preferencialmente, por uma mulher. A avaliação é que, como nenhuma mulher será cabeça de chapa, o ideal é que a composição inclua uma figura feminina para fortalecer o bloco. PDT e PT articularam com diversos partidos, já que concentram as maiores diversidades de aliados.

Assim, a tendência é os demais candidatos sigam com chapa pura. Capitão Wagner também deu indicativos que sua vice seja ocupada por alguém de seu próprio partido, o União Brasil. Fernandes e Wagner são postulantes à Prefeitura e disputam apoio do eleitorado da direita, campo que também terá o senador Eduardo Girão (Novo).

Wagner já chegou a relatar um "entendimento" com Fernandes para que, mais próximo da eleição, seja avaliada qual candidatura aparece à frente das pesquisas. Conforme ele, é possível que um dos dois retire candidatura para composição ainda no primeiro turno. A informação foi negada por Fernandes, que elencou a própria pré-candidatura como "irretirável".

O "clima" na pré-campanha vem subido com aliados de ambos trocando farpas. O evento evangélico "Expoevangélica" ganhou ares eleitorais com discurso do pastor Francisco Everton da Silva a favor de André Fernandes. O evento também contava com a presença de Capitão Wagner, que ganhou uma “saudação”.

No palanque, Francisco Everton discursava, quando se dirigiu aos dois pré-candidatos sentados na plateia, agradecendo-os pelas presenças. “Saudar aqui Capitão Wagner e meu amigo André Fernandes, amigo de longas datas”, começou o pastor.

O discurso seguiu com elogios ao pré-candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Francisco Everton chegou a dizer que ele próprio foi cogitado a concorrer como pré-candidato a prefeito de Fortaleza, mas que desistiu após reunião com Fernandes e “200 pastores.”

“Os pastores se reuniram e queriam colocar meu nome como pré-candidato a prefeito, e nós aceitamos. Quando André Fernandes colocou o nome dele, tivemos uma reunião e eu disse: ‘Você será o meu pré-candidato a prefeito’. Estivemos reunidos com mais de 200 pastores, presentes. É saber que temos responsabilidade cívica também, senão as coisas viram vulgares”, afirmou.

Colaborou Ludmyla Barros/Especial para O POVO