Caucaia: Pré-candidatos da oposição ainda apostam em aliança: "É para ganhar a eleição"

Foto: Agência Câmara/Aurélio Alves (O POVO)/ Mario Agra/Câmara dos Deputados / Aurélio Alves (O POVO) Deuzinho Filho (União), Emília Pessoa (PSDB), Naumi Amorim (PSD) e Zé Gerardo (PDT)

Pré-candidatos da oposição em Caucaia reforçaram ao O POVO o desejo de uma “frente ampla” ainda no primeiro turno na eleição para a Prefeitura do município. Todos destacaram não ter interesse em projeto pessoal, colocando-se assim à disposição para integrar uma união contra o pré-candidato governista Waldemir Catanho (PT).

A aliança englobaria o vice-prefeito Deuzinho Filho (União Brasil), a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB), os ex-prefeitos Naumi Amorim (PSD) e Zé Gerardo Arruda (PDT). O vereador Tanilo Menezes (MDB) presidente da Câmara Municipal de Caucaia que já foi cotado para ser vice de Catanho, também estaria em tratativas da união.



Emília rechaça desgaste com o União Brasil

Após Emília anunciar apoio do União Brasil ao lado do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), nomes do partido se incomodaram com “queimada de largada” da deputada. Ela nega haver desgaste e inviabilidade da aliança após isso.



“De forma nenhuma. Deuzinho é meu amigo, é presidente municipal. Roberto é o maior líder do União juntamente com a deputada Fernanda (Pessoa), o meu querido Capitão Wagner e não há nenhum tipo de interferência. Com todo respeito, mas é um partido que a gente já conta, como disse o Roberto Pessoa, na nossa aliança para a reconstrução de Caucaia.

A tucana destacou que não irá inibir "sonhos", caso o União Brasil queira lançar candidatura, e de nenhum dos demais que almejam a Prefeitura, mas garantiu que o seu foco é de tentar a aliança.

“O nosso trabalho tem sido, principalmente a partir de agora, intensificado exatamente nessa relação. Os outros pré-candidatos de Caucaia são amigos no contexto, cada um com os seus sonhos, mas a gente tem lutado para que haja essa conversão, não de interesses pessoais, mas coletivos para o bem da Caucaia”, declarou.



Deuzinho diz que cargo de prefeito é "irrelevante" e o importante é união

Deuzinho Filho afirmou acreditar que Emilia não tenha se precipitado, mas confirmou que o União Brasil deseja estar com ela assim como o PSDB, PDT, PSD e demais partidos que hoje fazem oposição à gestão do prefeito Vitor Valim (PSB).

“Nós não temos um projeto pessoal. Para nós o cargo é irrelevante diante da importância da cidade. Então nosso maior objetivo dessa aliança é justamente isso, unir para que a população tenha segurança de que esse grupo unido vai cuidar dela. Todos nós temos propostas para a cidade, o ideal é unir. Eu acredito que a aliança vai ter sucesso, o povo vai aprovar e nós estamos trabalhando”, afirmou Deuzinho.



Naumi afirma que não irá impor candidatura mesmo na liderança

Líder das pesquisas para a prefeitura divulgadas até agora, Naumi Amorim disse que mesmo estando à frente dos demais não irá “impor” encabeçar a chapa da frente. O ex-prefeito afirmou que todos podem ser candidatos e a articulação é para vencerem a eleição.



“A gente quando quer o bem não tem que pensar só na gente, tem que pensar nos outros também. A gente tem que pensar que todo o grupo pode ser o candidato, não quero me impor não. É para ganhar a eleição. A gente vai se articular para esse processo de união”, declarou Naumi.



Zé Gerardo sai da "aposentadoria" e traz Tanilo

O também ex-prefeito Zé Gerardo afirmou que estava aposentado, mas aceitou o desafio do PDT e irá trabalhar pela aliança. Ele mostrou confiança e ainda citou o nome de Tanilo Menezes (MDB) em reunião recente para tratar da possibilidade.



O presidente da Câmara foi alçado pré-candidato à Prefeitura pelo MDB e por Eunício Oliveira, mas também cotado para vice do Catanho. De acordo com Zé Gerardo, ele foi “escanteado” e agora irá “acordar”, mas só ficará na aliança caso esteja unida.



"Desde o começo ele tem conversado muito comigo. Ele é um grande aliado da gente, embora estivesse lá. E agora ele levou um escanteio lá. Ele começa a acordar e o desgaste é grande. Se tiver unido ele fica, se tiver desunido ele não fica", afirmou.



O ex-gestor ainda disse que outros nomes que estão hoje com a gestão ainda irão migrar para a oposição. "Se for possível para tirar essa corja que está aí, nós estamos unidos. Eu penso só no nosso povo", explicou.



“É uma aliança ampla em prol do povo de Caucaia. Aquele que tiver melhor. Tem mais gente que vai vir, não é só esses não. Tem muita gente que às vezes está do lado de lá, mas em algum momento vai vir”, afirmou Gerardo.



"Eu vou trabalhar 24h para que essa aliança cada vez mais cresça. Eu não tenho nenhum interesse pessoal, eu quero é que a Caucaia cresça", completou.