Élcio diz haver "compromisso" de vice de Sarto ser do PSDB, mas despista sobre nome

Foto: BEATRIZ BOBLITZ em 12-06-2024 Élcio Batista é presidente do PSDB no Estado e confirma a união com o PDT, mas deixa em aberto se irá permanecer no cargo de vice

O presidente estadual do PSDB, Élcio Batista, confirmou que o posto de vice na chapa do prefeito José Sarto (PDT) será ocupada por um tucano, diante do compromisso do pedetista com Tasso Jereissati (PSDB), um dos líderes da sigla no Estado. Quanto a quem deve ser o indicado, Élcio deixou em aberto a possibilidade dele permanecer no cargo e ressaltou que a decisão será baseada com foco no "projeto político" do bloco, não necessariamente uma mulher, preferência que vem sendo especulada nos bastidores.

"Hoje existe um projeto que une o PDT e o PSDB no Estado do Ceará, une o Ciro (Gomes, ex-ministro e filiado ao PDT) e o Tasso. Esse projeto tá sendo construído nos últimos dois anos depois da eleição do Roberto Cláudio, para que a gente possa apresentar à população do nosso Estado em 2026 uma proposta, um programa, forte de mudança no Estado do Ceará", disse Élcio, nesta sexta-feira, 5, quando acompanhou o prefeito na entrega da primeira fase da requalificação da Praia de Iracema.

Ele afirmou ver uma série de "crises" na gestão de Elmano de Freitas (PT), como da saúde, segurança pública e econômica. A partir disso, segundo ele, a união PDT-PSDB é um contraponto. "Existe um compromisso, portanto, de que a gente deve continuar junto. O compromisso do Sarto com o senador Tasso Jereissati de que essa chapa será mantida, esse compromisso vem sendo reafirmado ao longo do tempo e a gente acredita que sim PDT e PSDB formarão a chapa que será apresentado nas convenções", afirmou.

Aliados de Sarto têm feito acenos para demonstrar a preferência de que a vice seja ocupada por uma mulher, pressão que o grupo de Evandro Leitão (PT) também tem seguido. Seria uma contrapartida em uma eleição com apenas homens como cabeça de chapa. Vereadores da base governista se manifestaram defendendo o nome da também parlamentar Cláudia Gomes (PSDB) como “ideal” postulante à vice do pedetista.

Para Élcio, o ponto de partida é o projeto político do grupo. "Eu acho que o principal é você ter um projeto. Não adianta a gente levar em consideração se é homem se é mulher se você não tem projetos, se você não tem entrega, se você não tem um programa, se você não tem uma trajetória, se você não tem uma história com uma cidade de Fortaleza", ressaltou.

O dirigente fez elogios ao seu bloco e destacou resultados tanto de Sarto, como de Roberto Cláudio (PDT). "É justamente pensar na boa política, naquela política que causa impacto na vida das pessoas. Esse deve ser o foco para a construção de um projeto que una os partidos. Então a gente vai estar participando de tudo isso. Acreditamos muito que o PDT nos últimos 12 anos mudou a cidade de Fortaleza. Oito de Roberto Cláudio e agora quatro de Sarto. É isso que eu acho que a gente tem que ter foco, a invés de nomes, a gente focar no projeto", finalizou.