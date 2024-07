Guimarães diz que Evandro "começou bem" e defende padrinhos Camilo e Lula

Foto: AURÉLIO ALVES GUIMARÃES elogiou desempenho de Evandro em pesquisa

O deputado federal José Guimarães (PT) comentou, nesta sexta-feira, 5, o cenário eleitoral para a Prefeitura de Fortaleza em 2024. Para o líder do governo Lula na Câmara, o pré-candidato petista, Evandro Leitão, “começou bem nas pesquisas”, já que boa parte do eleitorado “ainda não sabe que se trata do candidato das lideranças do PT”, cujas influências no pleito deste ano, segundo o deputado, são "inegáveis".

Questionado sobre resultados da pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO e divulgada na última semana, Guimarães destacou o percentual de 9% das intenções de voto de Evandro como “um bom começo”. O desafio seria, segundo o deputado, superar um desconhecimento em relação aos apoios do pré-candidato petista.

“É um bom começo. O Evandro como nosso pré-candidato, ele não é conhecido. Ninguém sabe, uma parcela significativa da população, não sabe que ele é o candidato do PT, do Camilo, do Lula, do Elmano. Não é que o candidato dependa somente das figuras públicas, das lideranças que influenciam mais o eleitor, mas esses, na hora que o eleitor souber…”, disse, em entrevista à Rádio O POVO CBN.

O deputado seguiu, reafirmando a crença, não apenas no crescimento de Evandro, mas em uma ida ao segundo turno das eleições deste ano. “Eu estou absolutamente convencido, pelos méritos do candidato, pelo o que ele sinaliza, pelo o que ele representa, esse conjunto de forças, que estão ao lado do presidente Lula e do Elmano, nosso candidato irá ao segundo turno”, disse.

Guimarães rebate comentários minimizando padrinhos em Fortaleza

A influência dos padrinhos políticos, como o ministro Camilo Santana, o presidente Lula e o governador Elmano de Freitas, tem virado tópico de declarações dos pré-candidatos à Prefeitura. Dentre os que minimizam a influência destes líderes, o pré-candidato líder nas pesquisas, Capitão Wagner (União Brasil) afirmou “não estar preocupado” com a influência de nomes como o de Camilo nas eleições deste ano, alegando que o pleito municipal se difere do de governador em 2022, por exemplo.

“[Nas eleições deste ano], não me preocupa. Com todos esses padrinhos na época, que estavam muito mais fortes e melhor avaliados, eu ganhei em Fortaleza. Fortaleza tem um perfil de votar muito mais pelo candidato do que pelo padrinho. Eu não me preocupo”, disse, respondendo sobre a influência de Camilo, em específico.

Sobre os comentários, Guimarães elencou a influência dos líderes petistas como “inegável”. “Alguém vai negar o peso do Camilo e do Lula em Fortaleza? Não dá pra negar. Eles tem influência, sim”, questionou, em conversa com o O POVO.

O deputado federal citou justamente as eleições de 2022, na qual o governador Elmano de Freitas foi eleito no primeiro turno derrotando nomes de peso, dentre eles o próprio Capitão Wagner.

“Por que o Elmano foi eleito governador? Não era nem uma pessoa conhecida. Três fatores pesaram: era um governador que tinha um alto índice de aceitação, o Camilo. Além disso, houve o peso do Lula e o peso do PT e dos aliados”, disse.

“O Elmano começou a campanha com 4% e ganhou a eleição no primeiro turno. Essas coisas todas estão juntas. Somos um time e o Evandro representa esse time, essas lideranças atuando em Brasília para ajudar Fortaleza e o Estado”, completou Guimarães.



"Nunca vi uma cidade tão sofrida quanto Fortaleza, só tem lixo", diz Guimarães

Guimarães criticou ainda a coleta de lixo em Fortaleza, chamando a cidade de “sofrida”. Para o deputado, durante a campanha, será também preciso “apresentar um conjunto de ideias” para a cidade, tendo em vista o que ele mesmo disse ter visto “andando” pela capital cearense.

“É claro que os candidatos precisam expressar um conjunto de ideias para a cidade. Por que eu nunca vi uma cidade tão sofrida quanto essa. Se você andar... esses dias eu fui até a Barra do Ceará, nossa senhora, eu só vi lixo. Fui da Praia do Futuro à Cidade 2000, são monturos e monturos de lixo. Eu nunca vi uma cidade tão suja, triste como a nossa”, disse o líder do Governo Lula.

O tópico de manejo de resíduos sólidos é alvo de críticas de pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, que já se pronunciaram sobre a cobrança da chamada “Taxa do lixo”, pela gestão do atual prefeito, José Sarto (PDT).

O prefeito elenca a cobrança como uma “obrigação legal” de todas as capitais. Em declaração em maio, ele afirmou que a situação atual deveria “melhorar e muito” com o fim do período chuvoso, por meio da implementação de um novo programa.

Evandro Leitão, assim como os demais pré-candidatos, já prometeu acabar com a taxa, citando a ação como uma das primeiras medidas a serem tomadas, caso seja eleito. “Vai ser uma das primeiras ações”, prometeu.

Questionado sobre as alegações de suspensão da cobrança pelos outros pré-candidatos, Sarto não comentou diretamente, dizendo apenas que, de todas as capitais: “só São Paulo não tem, pois conta com um orçamento enorme. Goiânia e mais uma também não tem.”