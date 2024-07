Maracanaú: Julinho anuncia apoio a Roberto Pessoa por orientação de Camilo e Elmano

Foto: Reprodução/Instagram Roberto Pessoa e Junior Pio/Alece ROBERTO Pessoa (União Brasil) e Júlio César Filho (PT)

O deputado estadual, Júlio César Filho (PT), anunciou nessa sexta-feira, 5, apoio à reeleição do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil). Em nota, o petista se manifestou afirmando que a decisão se dá após conversas com o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana, o deputado federal Luiz Gastão (PSD) e o próprio prefeito.

Julinho destacou que está seguindo orientação de Elmano e Camilo, além de atender um convite de Pessoa e também falou de uma "frente ampla" com outras correntes de pensamentos diferentes em apoio ao gestor do município.

"Por orientação dos líderes desse grande projeto político, Camilo e Elmano, e a convite do prefeito Roberto Pessoa, manifesto apoio ao atual prefeito no próximo pleito municipal de 2024 (...) Para o bem de Maracanaú, anuncio a formação de uma frente ampla e com diversas correntes de pensamento em apoio ao prefeito Roberto Pessoa, com a garantia irrefutável de que nossos projetos e compromissos serão incorporados ao seu novo programa de governo", disse em nota.



O deputado tentou se lançar pré-candidato a Prefeitura pelo PT contra Roberto Pessoa, mas em decisão do diretório municipal, homologada pelo PT Nacional, a sigla decidiu por apoiar o atual prefeito que está com o seu projeto político no poder há mais de 20 anos.

"Nos últimos meses, trabalhei firmemente para a construção de uma candidatura própria pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Maracanaú. No entanto, infelizmente, por decisão da Executiva do PT, não foi possível concretizá-la", destacou Julinho.

E finalizou: "Nossa missão continua e sempre continuará sendo um projeto que priorize o cuidado com as pessoas, o desenvolvimento da nossa cidade e a qualidade de vida dos nossos queridos maracanauenses".