Obras da Ponte dos Ingleses devem ser entregues em novembro deste ano, diz Seinf

Foto: Samuel Setubal OBRAS na Praia de Iracema começaram em abril de 2023

A segunda etapa das obras de revitalização da Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, está prevista para ser entregue em novembro deste ano junto às intervenções nos demais trechos da Praia. O anúncio foi feito pelo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, durante a cerimônia de entrega da primeira fase do projeto de requalificação da Praia de Iracema.

“Os outros trechos nós vamos entregar numa segunda etapa, e o prazo é no segundo semestre, não tem mês ainda, mas, por volta de novembro já vai estar concluída. Nós incorporamos, nessa segunda etapa, a Ponte dos Ingleses”, explicou o secretário.

A pasta assumiu a execução do projeto em julho do ano passado, após a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado trocarem críticas sobre qual órgão gestor ficaria a cargo da construção a fim de evitar que o equipamento fosse abandonado.

A primeira etapa da revitalização da Ponte consistia na implantação do piso, que tem como base blocos de concreto para dar suporte à estrutura. De acordo com a Seinf, o modelo escolhido pela Prefeitura visa maior durabilidade e resistência se comparado ao piso implantado anteriormente.

No mês passado, 70% das obras foram concluídas. Esta etapa compreende instalações elétricas, fixação de postes de iluminação e instalação de pilares de madeira nos quiosques.

Na tarde desta sexta-feira, 5, a gestão municipal entregou a primeira etapa das obras de requalificação da Praia de Iracema. A estrutura integra a lista de equipamentos que devem ser entregues pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), até a esta sexta-feira, 5, conforme o calendário da Justiça Eleitoral.

As intervenções vão do trecho da Avenida Rui Barbosa até o Largo da Mincharia, incluindo a construção e extensão do calçadão ao longo da orla.

A área dispõe, agora, de ciclovias, pavimentação em intertravado substituindo o asfalto, paisagismo, mobiliário urbano com design moderno, drenagem e paraciclos. Além disso, foi construída uma guarderia para o projeto Praia Acessível e um bolsão para embarque e desembarque de eventos.

Os trabalhos de requalificação da Praia de Iracema foram iniciados em abril de 2023 e abrangem toda a orla, desde a Avenida Rui Barbosa até a comunidade do Poço da Draga.

Como a primeira etapa do projeto corresponde à estruturação do equipamento, a Seinf prioriza os serviços voltados à implementação de novas áreas de lazer, como praça e Areninha do Poço da Draga, construção de banheiros públicos, urbanização do espigão do Poço da Draga, nova iluminação, imobiliários urbanos e construção de um mirante contemplativo para apreciar o pôr-do-sol.

Para que as obras fossem executadas, houve um investimento de R$ 26,1 milhões, financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). A expectativa é que as obras sejam concluídas no segundo semestre de 2024, integrando todo o espaço com o novo calçadão da Avenida Beira-Mar e a segunda etapa da Ponte dos Ingleses.

"Comecei na Barra do Ceará, iluminando a Ponte da Barra, requalificando a avenida Beira Rio, trazendo a toda a Vila do Mar a via paisagística até a Areninha do Pirambu. Interligando a Praia de Iracema, Beira Mar de todos e Sabiaguaba. Nós estamos fazendo intervenções em toda a orla de Fortaleza para Fortaleza uma só orla, uma só cidade", afirmou o prefeito José Sarto. (Colaborou Ana Rute Ramires)