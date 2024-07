Sarto finaliza maratona de entregas e rebate Guimarães: "Não conhece a intimidade de Fortaleza"

Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza JOSÉ Sarto entrega 1ª etapa da requalificação da Praia de Iracema

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), finalizou a maratona de entregas de obras que estava realizando pela Capital antes do prazo exigido pela legislação eleitoral que veda a realização de eventos da gestão. Nesta sexta-feira, 5, o prefeito acompanhou a entrega da primeira etapa da requalificação da Praia de Iracema e garantiu que outras intervenções serão entregues, apesar de não ser permitida divulgação.

O pedetista aproveitou para rebater críticas do líder do Governo Lula (PT), José Guimarães (PT), que avaliou Fortaleza como “sofrida” e "cheia de lixo". Sarto sugeriu que o deputado “deveria ter um olhar retrospectivo”, lembrando a época que o PT geriu a cidade, com Luizianne Lins (PT), antecessora do grupo no qual o pedetista faz parte.

“Quando o partido dele governou a cidade, a cidade estava imunda, se falava em posto de lixo, é só você recapitular na memória na época da gestão do PT. Nós tínhamos 6.000 pontos de lixo em Fortaleza, e Fortaleza não era, à época, o que é hoje”, afirmou.

E ironizou: “Eu estou tranquilo com relação a crítica. Evidentemente, essa crítica em particular carece de substância, até porque o deputado não conhece a intimidade de Fortaleza. Ele conheceu muito bem a intimidade da gestão do PT".

O prefeito considerou que o período do PT no governo “foi a gestão mais desastrosa que Fortaleza teve". “Não dita por mim. Dita por pesquisas de opinião pública”, disse.



O prefeito e nomes do seu entorno finalizaram a série de entregas na data limite para a participação em inaugurações de obras públicas, como determina a legislação eleitoral. Até a data, foram postos de saúde, centro educacionais e, por fim, a requalificação da praia. O prefeito afirmou que, apesar do impedimento, outras obras e projetos serão entregues nos próximos meses.

"Nós vamos continuar entregando. Eu só não vou poder estar presente, mas nós temos cinco postos de saúde prontos para entregar e serão entregues, eu não vou estar presente no ato da entrega, porque há uma vedação da legislação eleitoral, mas nós temos postos de saúde, escola de tempo integral, areninha, requalificação de vias urbanas", citou.



O prefeito vai tentar a reeleição e tem à frente mais um prazo legal: as convenções partidárias. Além da confirmação de seu nome, deve ser apresentado quem irá compor sua chapa, em meio a indefnição se Élcio Batista (PSDB) permanecerá no cargo de vice.

Ainda não há uma data marcada, conforme Sarto, já que o grupo conversa com os partidos aliados. "A gente deve conversar com todos os partidos da base, porque, historicamente o que acontece, é de ocorrer as convenções em datas diferentes. Temos oito a nove partidos (na aliança). No periodo de 20 de julho a 5 de agosto, vamos escolher o dia", disse.

Pouco antes do fim da janela partidária, em abril, os principais líderes do bloco da Prefeitura se reuniram com os dirigentes de nove partidos aliados: Agir, Avante, Cidadania, DC, Mobiliza, PSDB, PRTB, PMB e PRD.