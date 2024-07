Camilo elogia Evandro e chama de "líder nato"

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), usou as redes sociais para elogiar o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

O senador eleito chamou o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) de "líder nato e muito íntegro", também lembrando quando o postulante foi líder de seu governo na casa.

"Evandro é um grande amigo, líder nato e muito íntegro. Como deputado, foi meu líder na Assembleia Legislativa quando fui governador, e faz um grande trabalho como presidente da AL, ajudando a aprovar projetos importantes que beneficiam o povo cearense", afirmou Camilo na postagem.

A publicação compartilhada pelo ex-governador é de um vídeo de Evandro em que ele se apresenta em ritmo de pré-campanha para as eleições de outubro com a frase: "Quero contribuir para uma sociedade melhor".

Pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO e divulgada na última segunda-feira, 1º/7, mostra que 31% dos entrevistados declararam que votariam "com certeza" no candidato apoiado pelo ministro, sendo o padrinho político com maior influência positiva. Camilo fica à frente inclusive do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pontua 30%.