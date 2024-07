Milei sobre Lula: 'ladrão' e 'comunista'

O presidente da Argentina, Javier Milei, esteve no Brasil no fim de semana dos dias 6 e 7, mas não encontrou-se com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem coleciona embates.

A viagem do líder de direita é sua primeira visita ao Brasil desde a posse no final de 2023, e teve como objetivo a participação da versão brasileira da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC Brasil), em Balneário Camboriú (SC).

Em seu discurso no evento, Milei disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é perseguido pela Justiça e criticou governos socialistas.

O confronto entre as duas lideranças, contudo, está aquecido. Na última semana, Milei chegou a dizer que Lula é "corrupto" e "comunista", em acusações que não são inéditas. A relação entre os líderes vizinhos e rivais políticos é marcada por ofensas.

No episódio mais recente, Lula exigiu que Milei se retratasse por já ter dito "muita bobagem" sobre ele e o Brasil, como condição para que reunião de trabalho entre os dois pudesse ocorrer.