Carlos Matos coordenará o plano de governo de Capitão Wagner em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES CARLOS Matos já foi deputado estadual pelo PSDB

Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) escolheu o empresário e ex-deputado estadual Carlos Matos como coordenador-geral do seu plano de governo na capital cearense. A definição para a coordenação da campanha deverá sair até a próxima semana.

Carlos Matos foi deputado estadual pelo PSDB entre 2015 e 2018. Em 2020, ele chegou a ser pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza e em 2021, presidiu o diretório municipal da sigla. No ano seguinte migrou para o União Brasil, partido pelo qual concorreu a deputado federal, mas não foi eleito.

No governo de Tasso Jereissati, Matos foi secretário da Agricultura Irrigada. Já na gestão de Lúcio Alcântara, ocupou a pasta de Agricultura e Pecuária. Atualmente, ele atua na área de gestão empresarial e também é liderança religiosa no grupo Shalom.

Capitão Wagner ainda discute possibilidades para vice na formação de chapa. O presidente estadual do União Brasil defende que o nome seja de alguém com um perfil diferente do seu, não necessariamente uma mulher.

"Eu vejo uma preocupação muito grande dos outros candidatos em aparecer e apresentar na chapa uma pessoa de gênero diferente. Eu estou preocupado em apresentar alguém com um perfil diferente do meu. Que seja de outra área, quem sabe um empresário que possa trazer a pauta do empreendedorismo para a discussão", disse recentemente.