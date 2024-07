Com Luizianne, PT inicia encontros para programa de governo de Catanho

Foto: Divulgação/ Junior Marinho/ Ascom Catanho WALDEMIR Catanho iniciou assembleias em Caucaia

O PT realizou nesta segunda-feira, 8, em Caucaia, o lançamento de assembleias populares com moradores para a construção do programa de governo participativo de Waldemir Catanho (PT), pré-candidato à Prefeitura no município. O destaque foi a presença da deputada federal Luizianne Lins (PT), coordenadora da campanha do petista.

Na ocasião, ela fez fez discurso enérgico em favor de seu aliado de longa data. O deputado federal José Airton (PT) também compareceu ao evento.

Esta primeira assembleia foi realizada no Colégio Guadalajara, localizado no bairro da Jurema. A perspectiva é de que os encontros tenham participações populares em diferentes bairros de Caucaia e, na prática, aumentem o contato da campanha de Catanho com a população.

A ex-prefeita de Fortaleza ressaltou que tem dialogado com vereadores de Caucaia para entender mais dos desafios do município que, segundo ela, "não mudam muito", citando o tempo que foi parlamentar na Capital.

Waldemir Catanho iniciou assembleias em Caucaia. Primeiro encontro contou com a condução e presença da deputada Luizianne Lins Crédito: Divulgação/ Junior Marinho/ Ascom Catanho Waldemir Catanho iniciou assembleias em Caucaia. Primeiro encontro contou com a condução e presença da deputada Luizianne Lins Crédito: Divulgação/ Junior Marinho/ Ascom Catanho Waldemir Catanho iniciou assembleias em Caucaia. Primeiro encontro contou com a condução e presença da deputada Luizianne Lins Crédito: Divulgação/ Junior Marinho/ Ascom Catanho Waldemir Catanho iniciou assembleias em Caucaia. Primeiro encontro contou com a condução e presença da deputada Luizianne Lins Crédito: Divulgação/ Junior Marinho/ Ascom Catanho

Ela lembrou o tempo que foi prefeita de Fortaleza e disse ter orgulho de sua gestão. "Até hoje, nós vemos nos olhos das pessoas. Agora mesmo, nas intenções de voto no começo do ano, eu tinha, sem ter candidatura confirmada, 27% das pesquisas em Fortaleza. Quem governa, faz a diferença", apontou.

Luizianne explicou que o programa de governo participativo estabelece as "prioridades" da população e acaba se tornando um "compromisso" com o futuro. Ela voltou a lembrar sua gestão, que implementou o orçamento participativo. "As assembleias foram criadas para que a cidade olhe para si mesma, com toda a diversidade", disse.

No palco, Catanho ressaltou que as assembleias dão um panorama "do que vamos construir em Caucaia nos próximos quatro anos". "Construir junto, batendo cabeça, divergindo, discutindo, discordando e, a maioria decidindo, o que a gente precisa de fato fazer de imediato e o que a gente vai deixar para fazer depois", apontou.

Ele criticou "obras faraônicas", viadutos e aeroporto, e destacou que é preciso garantir "o básico". "Lá em Fortaleza nós tivemos uma opção para fazer, a gente tinha a opção de começar fazendo uma grande reforma na Beira Mar, nós fizemos, mas antes de fazer a reforma, nós fizemos o Vila do Mar", destacou, também mencionando gestão de Luizianne, à qual integrou como secretário de governo.

Luizianne já havia entrado na pré-campanha do petista em um encontro com diversos vereadores e lideranças de Caucaia. A deputada também irá liderar o setor da campanha eleitoral.