Simão Pedro é confirmado como pré-candidato e tentará ser prefeito de Orós pela terceira vez

Foto: Reprodução/Redes sociais Domingos Filho O deputado já foi prefeito do município por dois mandatos e terará voltar ao cargo

Atualmente no cargo de deputado estadual, Simão Pedro (PSD) vai tentar ser prefeito de Orós, a 340 quilômetros de Fortaleza, pela terceira vez. Ele foi anunciado, nesta terça-feira, 9, como pré-candidato pelo PSD, em publicação do presidente da sigla no Ceará, Domingos Filho.

"O deputado estadual Simão Pedro é pré-candidato a prefeito de Orós. A experiência, o talento administrativo e o compromisso com o desenvolvimento e a população do município serão reprisados", afirmou o líder partidário.

Simão exerceu o cargo de prefeito de Orós por dois mandatos consecutivos, de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020, na primeira vez pelo PSB, na segunda, já pelo PSD. Em 2022, ficou na suplência do partido na Assembleia Legislativa (Alece). Em junho do ano passado, ele assumiu o cargo de deputado no lugar de Lucilvio Girão (PSD), que tirou licença.

A presença na política do município é de berço, sendo filho de Luiz Moreira Pequeno e Tereza Cristina Alves Pequeno, ambos ex-prefeitos de Orós. Desde junho, o deputado vinha fortalecendo sua pré-candidatura e participou de encontro com vereadores e pré-candidatos às eleições de 2024. O atual prefeito e a vice também compareceram e, conforme o parlamentar, confirmaram o apoio ao seu nome.



"Após um debate produtivo, as lideranças me convocaram para eu ser o pré-candidato a prefeito de Orós. Aceitei o desafio. Presentes estavam todos os pré-candidatos a vereador, minha mãe, ex-prefeita de Orós Tereza Cristina, o prefeito Zé Rubens (PSD) e a vice-prefeita Geane Oliveira (PDT).

No município, o ex-prefeito deve enfrentar a candidatura de Francieudo Barbosa Nunes sindicalista filiado ao PT. Ele é atuante no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Orós e está no primeiro mandato de vereador. Francieudo foi o vereador mais bem votado em 2020. Em maio, o PT realizou encontro e lançou oficialmente a pré-candidatura dele à Prefeitura.