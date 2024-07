Com Luizianne, Valim anuncia verbas para Caucaia e elogia petista: "Nossa advogada em Brasília"

Foto: Divulgação/Vitor Valim VÍTOR Valim anunciou investimentos com Luizianne Lins e Alexandre Padilha

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), divulgou, na última terça-feira, 9, um vídeo para anunciar investimentos de R$ 90 milhões para a cidade, distante 16 km de Fortaleza. Na publicação, o gestor aparece ao lado do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da deputada federal Luizianne Lins (PT), a quem Valim, opositor durante a gestão dela na Prefeitura de Fortaleza, chamou de “nossa advogada em Brasília".

Mais da metade do repasse - R$ 51 milhões - será destinado para construção de maternidade em Caucaia, cuja construção deverá ter início ainda este ano. O restante integrará as áreas de Educação, Cultura, Esporte e demais investimentos, como a construção de dois postos de saúde.

Confira o vídeo abaixo:

No vídeo, Valim e Luizianne aparecem primeiro anunciando os investimentos e, depois, acompanhados de Alexandre Padilha, que reforça os valores repassados.

“Quero reafirmar o compromisso do governo federal em garantir mais de R$ 90 milhões. Pode ter certeza, Vitor, com o presidente Lula e contigo, e com o apoio da Luizianne, Caucaia vai ficar quatro vezes mais forte, com certeza”, afirmou o ministro, citando o mesmo slogan do pré-candidato de Valim e Luizianne em Caucaia, Waldemir Catanho (PT), ex-secretário de articulação política do Estado.

O prefeito comemorou os investimentos, citando alinhamento. “Estou muito feliz em poder anunciar que a nossa tão sonhada maternidade será construída ainda esse ano. Tudo isso só é possível graças a um alinhamento político entre os governos federal, estadual e municipal que visa a melhoria para a população da nossa cidade”.

O argumento de ‘alinhamento’ é utilizado constantemente pela base do governo do Estado nas pré-campanhas deste ano: de que uma Prefeitura alinhada seria o ideal para a população, ao contrário de uma que faça oposição ao Estado, por exemplo.

“Agradecer esse alinhamento ao presidente Lula, ao governador Elmano de Freitas e à nossa advogada em Brasília, Luizianne Lins”, reforçou Valim, elogiando a ex-opositora.

Valim e Luizianne: de opositores a aliados

O prefeito de Caucaia fazia oposição à Luizianne durante a gestão dela na Prefeitura de Fortaleza. Na época, ele exercia mandato na Câmara Municipal.

Em 2023, o governador Elmano de Freitas (PT) confirmou aliança com Valim para as eleições do ano seguinte. Os dois foram adversários nas eleições municipais para o cargo de prefeito de Caucaia em 2020. O atual governador do Ceará terminou o 1° turno em quarto lugar, com 7,69% dos votos, enquanto Valim avançou para o 2° turno e foi eleito com 51,08% dos votos.

A aliança com o Governo do Estado, de fato, se mantém para as eleições deste ano. Valim optou por não concorrer à reeleição, após a morte da filha Sofia Valim. Dentre os pré-candidatos, apoia Catanho, que, assim como Elmano, é aliado antigo de Luizianne. A ex-prefeita coordenada o programa de governo da campanha de Catanho em Caucaia.