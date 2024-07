Gleisi Hoffmann visita Ceará para turbinar pré-campanhas de Evandro, Catanho e Santana

Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados GLEISI Hoffman, presidente nacional do PT, estará sexta e sábado no Ceará

A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, visitará o Ceará nesta semana para participar de ações de pré-campanha de Evandro Leitão (PT), em Fortaleza, e Waldemir Catanho (PT), em Caucaia. A parlamentar chega ao Estado na sexta-feira, 12, para eventos nos dois municípios da Região Metropolitana da Capital. No dia seguinte, sábado, ela segue para Juazeiro do Norte.

No interior, ela acompanha plenária da Federação Brasil da Esperança com o deputado Fernando Santana (PT), pré-candidato a prefeito no município. O itinerário dá indícios da intensificação da campanha em cidades estratégicas para a sigla, como Fortaleza, Caucaia, o segundo maior colégio eleitoral do Estado, e Juazeiro do Norte, maior município da região do Cariri e terceiro colégio eleitoral.

Evandro conseguiu se viabilizar internamente após vencer encontro municipal e bater outros quatro nomes que estavam no pleito, entre eles, o da deputada e ex-prefeita Luizianne Lins (PT), que seguiu até as instâncias finais da disputa. O petista apareceu com 9% das intenções de voto na pesquisa Datafolha divulgada no fim de junho. O levantamento foi contratado pelo O POVO.

O parlamentar petista deve enfrentar em outubro Capitão Wagner (União Brasil), que aparece na liderança das pesquisas, além do atual prefeito José Sarto (PDT) e André Fernandes (PL), deputado apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Eduardo Girão (Novo) e Técio Nunes (Psol) também se colocam como pré-candidatos em Fortaleza.

Em Caucaia, Catanho tem desafios como não ser tão conhecido do eleitorado, tendo trajetória política construída mais voltada para Fortaleza. Ele é o representante do grupo do prefeito Vitor Valim (PSB), que conta com o apoio de quase todos os vereadores. Valim decidiu que não vai tentar a reeleição e alegou questões pessoais, especialmente a perda de sua filha mais velha, Sofia. A jovem morreu no fim de 2023, após passar por um transplante.

Em Juazeiro, o partido conta com o apoio de vários aliados na intenção de vencer o atual prefeito Gledson Bezerra (Podemos). Fernando já era sondado e vinha sendo citado por nomes graúdos do PT no Ceará. Por fim, sua pré-candidatura foi anunciada e recebeu adesão do atual vice-prefeito, Giovanni Sampaio (PSB), rompido com o atual gestor.

O deputado federal José Guimarães (PT) citou os municípios como os principais centros políticos no Ceará que devem ter mais atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O líder do governo na Câmara citou a capital Fortaleza, a região do Cariri e, se possível, Caucaia.





Confira agenda

Sexta-feira, 12/07

14h Recepção e Coletiva de Imprensa na Sede do Partido dos Trabalhadores.



16h Ato Político em Caucaia com o Pré-candidato à Prefeito Waldemir

Catanho;



18h Ato político em Fortaleza com o Pré-candidato à Prefeito Evandro Leitão;



Sábado, 13/07



Plenária da Federação Brasil da Esperança em Juazeiro do Norte com o pré-candidato à prefeito, Fernando Santana