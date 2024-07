Na véspera das convenções, Camilo e Elmano têm reuniões decisivas

Foto: AURÉLIO ALVES CAMILO foi um dos agraciados com a Medalha Abolição

A campanha eleitoral não começou oficialmente e as convenções partidárias terão início apenas no dia 20 de julho, mas os bastidores políticos estão cada vez mais acirrando os debates de articulações. Nesta semana, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), tiveram rodadas de reuniões, a portas fechadas, que podem ser decisivas para a disputa.

Na segunda-feira, 7, os petistas se encontraram com o deputado federal e presidente estadual do MDB, Eunício Oliveira. A tratativa, segundo um interlocutor, foi a relação entre os partidos nos municípios cearenses, com destaque na capital.

O MDB faz parte da base governista estadual, inclusive com a vice-governadora, Jade Romero, sendo do partido. A legenda também decidiu apoiar pré-candidaturas importantes como a do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT) em Fortaleza, e do deputado estadual e vice-presidente do parlamento cearense, Fernando Santana (PT), em Juazeiro do Norte.

Embora fosse de interesse de Eunício que o MDB indicasse a vice para compor com o PT na capital, a sigla se conforma neste momento em apoiar a candidatura de Evandro Leitão sem necessariamente ter um pré-candidato(a) compondo a chapa.

Diferente da sigla presidida por Eunício, o PSB, presidido por Eudoro Santana, pai de Camilo, está em uma disputa clara para ter a vice em Fortaleza. Luísa Cela, ex-secretária da Cultura e a vereadora Enfermeira Ana Paula são cotadas.

Na terça-feira, Camilo e Elmano estiveram presencialmente com o senador Cid Gomes (PSB), cuja participação em relação à pré-candidatura de Evandro ainda tem sido bem discreta. De acordo com apuração do O POVO, eles trataram de alinhamento dos municípios.

Mais detalhes sobre o misterioso encontro, que não constou na agenda de nenhum dos três, foram preservados por interlocutores. De acordo com um aliado do grupo, Cid apoia a pré-candidatura de Evandro de forma "incondicional".

Os encontros de Camilo e Elmano com duas lideranças de partidos da base aliada se dão em momento decisivo em relação a escolha de vice do pré-candidato petista. Enquanto Cid se mantém mais recluso publicamente sobre a indicação, o PSD de Domingos Filho tem feito ofensivas.

O partido indicou a filha do presidente estadual da sigla, a deputada estadual Gabriella Aguiar, nome que tem crescido nos bastidores para ser vice de Evandro.

Luiz Gastão, deputado federal e presidente do PSD em Fortaleza citou em embate direto com o PSB citou trunfos do seu partido citando bancada de sete vereadores, tempo de televisão e fundo partidário.

"Olha, em termos de Fortaleza a liderança do PSD, os três deputados federais do PSD (Célio Studart, Domingos Neto e Luiz Gastão), juntos, a bancada federal do PSD teve mais de 180 mil votos em Fortaleza. Então nós estamos discutindo votos e presenças na capital. Quantos votos o PSB teve?", indagou.