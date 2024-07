Aracati: José Airton reafirma apoio do PT à oposição e Bismarck critica: "Se entregou à direita"

Foto: SAMUEL SETUBAL/FÁBIO LIMA/O POVO Deputado federal José Airton Cirilo (PT) e prefeito de Aracati, Bismarck Maia (Podemos) são antigos opositores na cidade

O posicionamento do PT na campanha eleitoral de Aracati tem gerado declarações e trocas de críticas entre dois líderes políticos da cidade distante 147,13 km de Fortaleza.

Enquanto o deputado federal aracatiense José Airton Cirilo (PT-CE) reforçou “unidade” do PT municipal e, segundo ele, do diretório estadual em apoio à oposição, o atual prefeito Bismarck Maia (Podemos) criticou a escolha, alegando que o partido se entregou à “tradicional direita”, que “jogou o Aracati no fundo do poço”.

Ambos influentes em Aracati, Airton e Bismarck são fortes adversários políticos, mas hoje apoiam a gestão estadual do governador Elmano de Freitas (PT).

Airton reforçou a escolha do PT municipal de retirar a pré-candidatura da vice-prefeita Denise Menezes e apoiar o ex-vereador Caetano Neto (Republicanos). Segundo o parlamentar, no âmbito estadual, a tendência de apoio deve se repetir, firmando a parceria petista à chapa opositora ao prefeito Bismarck. Oficialmente, o PT Ceará ainda não homologou apoio.

“Temos unidade tanto do PT municipal de Aracati, que já decidiu apoiar o Caetano Neto, e temos o apoio do PT estadual e também como membro da direção nacional do partido, pois sou do diretório nacional e da Executiva Nacional”, disse o deputado federal ao O POVO.

Em resposta, Bismarck citou Airton como “membro tradicional do PT”, que “conhece o partido e quem quer apoiar”, relembrando a parceria com os petistas nas duas ocasiões em que governou Aracati, o que teria ocorrido sem o apoio do deputado.

“De minha parte, que busquei sempre a união com o glorioso e tradicional PT, nos dois mandatos tive a vice-prefeita do partido por nossa escolha, contra vontade dele próprio, do deputado”, afirmou o gestor também ao O POVO.

O prefeito seguiu, dizendo “lamentar” uma entrega da esquerda, “sob comando” de Airton, ao grupo político opositor, criticando gestões anteriores, nas quais esta “tradicional direita” teria prejudicado a cidade.

“Lamento que a parcela da esquerda aracatiense sob seu comando (de José Airton), se entregue 'sem causa política’ à tradicional direita de Aracati que há poucos anos atrás jogou o Aracati no fundo do poço, cheio de incompetência e imoralidades administrativas. Quero homenagear os amigos do tradicional PT que não coadunam com essa decisão”, criticou o prefeito.

O pré-candidato opositor, Caetano Neto, vem de uma família de políticos e é neto do ex-prefeito do município, Expedito Ferreira, eleito em 2004 e reeleito em 2008. Ele já foi filiado ao União Brasil, adversário do PT no Ceará, e também recebia apoio de Capitão Wagner (União Brasil), opositor do governismo estadual e federal.

Já Bismarck está no segundo mandato e deve indicar um nome para sucedê-lo. Em maio, o PT de Aracati anunciou publicamente o apoio à oposição, citando “modelo patrimonialista de uma oligarquia familiar”, e defendendo fazer parte de uma frente ampla. O prefeito devolveu as críticas.

Questionado, o PT Ceará informou que o apoio em Aracati não está firmado oficialmente, já que teriam sido homologados apenas os municípios com menos de 50 mil eleitores até o momento. Aracati conta com 75.113 habitantes, segundo o Censo 2022 do IBGE. Assim, a homologação deverá ficar para “a semana que vem”, segundo o diretório estadual da sigla.

Airton e Bismarck: aliados de Elmano e opositores em Aracati

O apoio de Airton e Bismarck, fortes opositores em Aracati, ao governador Elmano de Freitas já ocasionou momentos constrangedores e de ofensas públicas em evento do Governo do Estado.

Bismarck era filiado ao PDT, mas deixou o partido em maio de 2023 para assumir a direção estadual do Podemos. Assim, o partido integrou a base de Elmano, do PT, mesmo partido de Airton. O PT, por sua vez, ocupa a vice-prefeitura de Maia em Aracati, com Denise Menezes, mas rompeu com a gestão em 2021.

Ainda em maio, em anúncio do voo semanal entre Fortaleza e Aracati, os dois compartilharam o mesmo palanque. No momento de sua fala, o deputado federal criticou um “descaso da Prefeitura de Aracati” ao potencial turístico do município do Litoral Leste do Ceará. O momento foi captado pelo colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Confira abaixo:

Vídeo da discussão entre Zé Airton e a família de Bismarck Maia: pic.twitter.com/pC7RZJbyaq — Carlos Mazza (@CCMazza) May 11, 2023

“Canoa Quebrada vem sofrendo um processo de desvalorização de procedência irresponsável porque abandonou a nossa região…”, começou o deputado, interrompido pelo prefeito e pelo filho Eduardo Bismarck (PDT-CE), presentes no evento. Gritos podem ser ouvidos no fundo.

“Eu vim dizer a verdade que você não gosta de ouvir”, seguiu o deputado no microfone apontando para os dois, ao lado do governador Elmano e demais políticos.

PT de Aracati e Bismarck Maia rompidos

Unidos por cinco anos, o PT Aracati justificou a saída da gestão de Maia, em 2021, pelo modus operadi da administração de praticar "monopólio absoluto dos espaços de representação política, como sendo uma reversa destinada apenas aos parentes ou amigos chegados".

No ano seguinte, a vice-prefeita anunciou que iria se candidatar ao cargo de deputada estadual, movimento tido para o grupo de Bismarck como para "atrapalhar" a candidatura do filho dele, Guilherme Bismarck, à Assembleia Legislativa.

Em 2024, Denise Menezes era pré-candidata à Prefeitura, quando o PT de Aracati decidiu retirar o nome dela para apoiar Caetano Neto (Republicanos). A nota pública contou com duras críticas.

“Fato público e testemunhado por toda população aracatiense; a cruzada de perseguições revanchistas patrocinadas reiteradamente pelo prefeito de Aracati e seu filho, suplente de deputado estadual. Através do gabinete do ódio contra lideranças locais do PT em Aracati, inclusive de ações judiciais”, escreve a decisão do diretório.

O prefeito comentou que a movimentação do PT “fecha de vez” o quadro político da oposição. Ele disse que a sigla tinha sido beneficiada direta ou indiretamente pelo deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), cassado neste mês pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pai do parlamentar, o prefeito, ao lado do filho mais novo, Guilherme Bismarck, afirmou em vídeo haver notícias de comemorações do lado da oposição pelo processo que pode tirar o mandato de Eduardo, o que agrava ainda mais a distância entre os grupos.