Guimarães diz que tem compromisso com Gleisi de trazer Lula para campanha de Evandro

Foto: Samuel Setubal PRESIDENTE do PT participou de ato com Evandro

Líder do governo Lula na Câmara dos Deputados e uma das lideranças do PT no Ceará, José Guimarães afirmou que tem a responsabilidade de trazer o presidente para a campanha de Evandro Leitão (PT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Ele contou que é um compromisso traçado com a presidente do PT nacional, deputada federal Gleisi Hoffmann, que neste fim de semana faz um giro pelo Ceará.

"Evandro, a primeira responsabilidade nossa, eu, da Gleisi e do Camilo, é trazer o Lula para tua campanha aqui em Fortaleza. Nós vamos trabalhar isso. A segunda responsabilidade: fazer a campanha", contou o petista em ato político realizado na noite desta sexta-feira, 12, na Capital.

Guimarães projetou que apesar de "nomes mais conhecidos" estarem na frente nas primeiras pesquisas sobre o pleito na capital cearense, “quando começar a campanha”, "não vai dar para ninguém" senão Evandro. O postulante petista ficou em quarto lugar no primeiro levantamento do Datafolha, contratado pelo O POVO, atrás de nomes como Capitão Wagner (União Brasil), José Sarto (PDT) e André Fernandes (PL).

"Porque essa cidade é uma cidade rebelde, não aceita qualquer prefeito. Essa cidade já elegeu Luizianne Lins, já elegeu Maria Luiza Fontenele, já elegeu tanta gente. Agora, ela vai dar o salto qualitativo e de confiança que é o Evandro, nosso próximo prefeito da cidade de Fortaleza", afirmou o deputado federal.

Gleisi seguiu na mesma linha do colega de bancada e de partido, considerando a gestão das ex-prefeitas petistas de Fortaleza como "referências". Ela também pontuou qualidades de Evandro, afirmando que "quem tem capacidade de fazer essa articulação política, tem capacidade de ganhar eleição e governar muito bem a cidade", referindo-se à base de partido que compõe o arco de alianças em torno do nome do pré-candidato.

"Nós temos uma oportunidade muito grande de ganhar Fortaleza. Quero dizer para vocês que isso está entre uma das primeiras coisas que nós, a direção nacional, colocamos como resultado da eleição. Então, viemos para oferecer nossa ajuda e aprender com vocês. Levar essa energia boa para distribuir para o resto do Brasil”, apontou Gleisi.

Segundo ela, “a direção nacional do PT vai estar junto” de Evandro, bem como a militância e o presidente Lula. “E eu vou estar aqui junto com o nobre José Guimarães para que o presidente venha para cá numa das primeiras saídas dele na campanha eleitoral. E nós vamos nos encontrar. Sabe quando de novo gente? Na posse do Evandro Leitão”, finalizou a dirigente partidária.