O POVO terá pesquisas eleitorais e debates

A cobertura eleitoral do O POVO em Fortaleza e na Região Metropolitana terá debates na Capital e também em Caucaia e Eusébio. Haverá séries de sabatinas com os candidatos de Fortaleza na Rádio O POVO CBN. E sabatinas também no podcast Jogo Político, transmitidas pelo Youtube, com os candidatos em Caucaia e Eusébio.

O POVO também realizará pesquisas eleitorais. Em Fortaleza, o instituto contratado é o Datafolha. Em Caucaia, será o AtlasIntel.

O debate de Fortaleza ocorrerá em 27 de agosto, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará (OAB-CE). O debate de Caucaia será em 28 de agosto, no mesmo local. Em 29 de agosto, será o de Eusébio.

As sabatinas em Fortaleza serão realizadas dentro do programa O POVO no Rádio, que começa às 9 horas. As entrevistas ocorrerão a partir de 2 de setembro. A ordem dos candidatos será definida em sorteio. As datas das sabatinas em Caucaia e Eusébio ainda serão definidas.

Os marcos da cobertura eleitoral do O POVO para os três municípios foram apresentados nessa sexta-feira, 12, aos representantes dos partidos políticos, em reunião na sede do O POVO, na Capital.

Não houve ainda discussão sobre as regras dos debates, que serão apresentadas quando as candidaturas já estiverem oficializadas.

A cobertura contará ainda com duas edições do programa O POVO News no Youtube, edições extras do podcast Jogo Político, newsletter e agregador de pesquisas eleitorais.

Haverá ainda debates em Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, na Rádio O POVO CBN Cariri. E serão realizadas pesquisas AtlasIntel em Crato e Juazeiro.

"Esta será a maior cobertura eleitoral municipal da nossa história. São seis debates no primeiro turno, pesquisas em quatro municípios diferentes, três horas de programação ao vivo sobre política no YouTube, além da informação em tempo real no portal e nas redes sociais. E toda a análise feita no nosso impresso e no O POVO . Queremos com isso alcançar o maior número possível de eleitores e fornecer a eles informação de qualidade, confiável, análise e trazer diversidade de opiniões, para que as pessoas possam formar a opinião delas próprias".