André Fernandes fecha parceria com ex-marqueteiro de Lula, Milei, Tarcísio e Sérgio Moro

Foto: Divulgação/André Fernandes Marqueteiro Pablo Nobel ingressou em campanha de André Fernandes (PL)

A campanha do deputado federal André Fernandes (PL) para a Prefeitura de Fortaleza será conduzida pelo marqueteiro Pablo Nobel, envolvido com campanhas de políticos dos mais diversos campos ideológicos, dentre eles o ex-presidente Lula (PT), além do presidente argentino Javier Milei e do ex-presidenciável e hoje senador Sérgio Moro (União Brasil-PR).



A parceria com André Fernandes foi confirmada pelo próprio deputado, por meio das redes sociais. Fernandes publicou uma notícia, destacando as vitórias de Tarcísio, em 2022, e de Milei, em 2023, prevendo, assim, uma possível vitória dele próprio em Fortaleza nas eleições deste ano, com o trabalho de Nobel. “Eu gosto é assim!”, escreveu.

Marqueteiro já trabalhou em campanhas de Lula e Mercadante a Sérgio Moro e Tarcísio

Pablo Nobel é argentino, radicado no Brasil. Nas campanhas eleitorais, transitou desde parcerias com políticos alinhados à esquerda, como os petistas José Genoíno e Aloizio Mercadante até os de direita, como o ex-juiz e senador Sérgio Moro, e de extrema-direita como Milei, no âmbito internacional.

As campanhas com os petistas teriam começado com o próprio presidente Lula, em 2002. O então postulante à Presidência da República teria visto uma propaganda antidrogas feita por Pablo e o convidado para integrar a equipe, segundo o portal Terra.

O marqueteiro passou a ingressar em campanhas eleitorais e trabalhou com José Genoíno (PT) e Aloizio Mercadante (PT) nas eleições para o Governo de São Paulo. Os petistas foram derrotados, respectivamente, por Geraldo Alckmin, em 2002, e José Serra, em 2006.

Ambos - Serra e Alckmin - são do PSDB, partido em cujas campanhas presidenciais Nobel ingressou na década seguinte. Em 2014, trabalhou com Aécio Neves (PSDB) e, em 2018, com Geraldo Alckmin.

Em 2022, o marqueteiro ingressou na campanha para Presidência da República do ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil-PR), na época filiado ao Podemos. A campanha acabou minguando e Moro foi eleito senador pelo Paraná. A parceria foi turbulenta, com acusações de calote e bloqueio da conta do partido Podemos, a pedido da produtora D7 Filmes, a qual Nobel fazia parte.

Naquele mesmo ano, o marqueteiro se envolveu na campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos), eleito governador de São Paulo.



Em 2024, fechou contrato para assessorar a deputada federal Tábata Amaral (PSB-SP) na corrida à prefeitura de São Paulo em 2024. Amaral é opositora do candidato de Tarcísio à Prefeitura, prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A parceria acabou por atrasos no pagamento, falta de dinheiro para implementar as ações planejadas e divergências na estratégia motivaram o rompimento, segundo fontes ouvidas pelo Estadão.

Trabalho na Argentina e vitória na campanha de Javier Milei

Nobel integrou a equipe eleitoral de candidatos de outros países, como Angola, onde trabalhou para José Eduardo dos Santos, além do país natal, a Argentina, nas campanhas do ex-presidente interino, Eduardo Duhalde, do ex-vice-presidente, Daniel Scioli e, com sucesso, do ex-presidente, Alberto Fernandez.

Além destes, Nobel foi o marqueteiro do atual presidente argentino, Javier Milei. Em entrevista ao programa O POVO News, ele explicou que as estratégias usadas consistiam em um “coquetel definitivo” para aproximar o eleitorado jovem do economista ultraliberal. Para ele, a população com menos de 30 anos reconheceu que a “vida estava ruim, que o cotidiano estava ruim, que a inflação com 140% estava insustentável”.