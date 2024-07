Célio Studart defende candidatura própria e critica PSD por buscar indicação de vice

Foto: João Filho Tavares CÉLIO Studart defende candidatura própria do PSD

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Célio Studart (PSD), afirmou nesta segunda-feira, 15, que o debate do partido sobre vice não pode ser mais importante do que ter uma candidatura próprias nas eleições.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, nessa segunda-feira, 15, ele reiterou posição de manter seu nome para disputar o Paço Municipal, citando a pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO, em que ele aparece com 8% das intenções de votos. O PSD, por sua vez, tenta costurar uma aliança com o PT, indicando a vice de Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

"A minha reflexão já tá finalizada. Eu defendo, e defendo veementemente, que o partido tem que lançar candidatura no primeiro turno. (...) A gente não pode colocar a questão do vice como a questão mais importante de um acordo político ou uma tratativa política", afirmou Célio.

Ele disse que grande parte da população não sabe quem é o vice do prefeito José Sarto (PDT) e não lembra os dos antecessores. "Então, o debate sobre vice para mim é muito menor do que o debate sobre concorrer", declarou.



O nome da deputada estadual Gabriella Aguiar, filha de Domingos Filho, presidente estadual do PSD, cresceu nas últimas semanas para ser indicada pelo partido para formar chapa com Evandro. Questionado se abriria mão de sua pré-candidatura para a parlamentar, Célio afirmou que prefere ela como sua vice e não defende a indicação em nenhuma chapa.

"Eu preferiria que ela (Gabriella) fosse a minha vice. Porque eu defendo a candidatura própria e tenho que defender que nós tenhamos uma vice, e ela é um quadro excelente, é o primeiro mandato de deputada estadual, mas tem tido grande êxito, é uma pessoa sensível, é uma mulher já experiente na política pela família que veio também", declarou.



"Então, não estou defendendo vice (do PSD) em nenhuma chapa. Eu acredito que nós temos que concorrer no primeiro turno e obtendo êxito, obviamente, ir até o final, tentar vencer a eleição. Não obtendo êxito, ter a serenidade de, no segundo turno, aí, sim, debater o nome (de apoio)", completou o deputado federal.



Disputa PSB x PSD e base do PT

Embora o PSD faça parte do arco de alianças do PT, Célio Studart avalia como possível o seu partido ter uma candidatura na capital cearense. Ele lembrou que em Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Ceará, as siglas irão disputar à Prefeitura.

"Eu vejo de forma muito distinta. Caucaia é o segundo maior município do Ceará, o PSD vai lançar candidato lá e o PT também. O Naumi vai concorrer e o Catanho também. Se Caucaia, que é a segunda maior cidade, o PSD vai lançar candidatura própria, o que isso evita? (em Fortaleza), indagou.

"Acho que são acordos que você tem em algumas gestões, algumas prefeituras com o governo, mas Fortaleza é uma cidade que pode também lançar candidatura própria e qualquer apoio ser debatido no segundo turno", completou.

Questionado se caso não concorrer em disputa majoritária em Fortaleza, ele passaria a apoiar o pré-candidato do PT, Evandro Leitão, Célio despistou. "Se eu disser aqui que deixo o meu pleito de concorrer para apoiar alguém, então não vale nada o que eu estou falando", afirmou o deputado federal.



Presidente do PSD Fortaleza, o deputado federal Luiz Gastão tem feito ofensivas pela indicação da vice, citando trunfos do PSD em relação ao PSB, partido que disputa o posto. Já Célio preferiu não reforçar o discurso do presidente municipal do partido em Fortaleza.

"Eu entendo que a fala dele tem um contexto específico onde ele acredita que lançar um vice é melhor do que lançar uma candidatura própria. Imagino que é esse o pensamento dele por essa fala. Como eu já discordo da gênese do pensamento dele, então eu não vejo esse embate como algo que é melhor ou que é pior", disse.