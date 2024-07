De "juliet" e com gírias, Sarto aumenta presença nas redes sociais e adota perfil "zoeiro"

Foto: Reprodução/Instagram Sarto Prefeito Sarto adota nova postura nas redes socias e parece com óculos e falando gírias

O prefeito José Sarto (PDT) tem intensificado presença nas redes sociais desde o início do ano. Nos últimos dois meses, no entanto, mostrou um perfil mais "divertido" e "zoeiro", compartilhando situações da rotina de prefeito inserindo gírias tanto mais das "antigas" como das mais jovens.

A mudança tomou força entre maio e junho (confira imagens abaixo). Além das estruturas dos vídeos, mais curtos e dinâmicos, foram incluídas também frases em grandes caracteres. Em julho, o prefeito aparece de óculos conhecidos como "juliet" e suas falas são intercortadas com vídeos virais das redes sociais.

A implementação do novo estilo coincide com o momento que o pedetista "apertou" o passo nas entregas de obras públicas antes do início do período de proibição de participação de inaugurações, como obriga a legislação eleitoral. Desde o dia 5 de julho, Sarto só tem as redes sociais para divulgar as iniciativas da gestão já que as páginas da Prefeitura e o site oficial não podem ser usadas.

O destaque tem sido as gírias e termos comuns nas redes sociais. Nessa segunda-feira, 15, Sarto apareceu com uma prancha de surfe para dar atualizações sobre as obras no Titanzinho, na região do Cais do Porto.

"Aloha, galera! Tô aqui fiscalizando a urbanização da obra do Titanzinho. São mais de R$ 20 milhões investidos aqui no Titanzinho que é o pico da galera do surfe. E hoje, galera, aqui, tá crowdeado", diz o prefeito. Crowdear significa que "está cheio de gente", enquanto pico é uma gíria do surfe para um local especial para pegar ondas.

Nos dias anteriores, até no período que estava de férias, entre 6 e 12 de julho, o gestor teve a imagem vinculada a esse perfil divertido. "É o rei do Hat-Trick novamente", "avisa que o pai tá on e voltou com todo o gás", "o pivete é sal, menino! Gostou do meu look com a Juju?! Na Lagoa do Opaia, a pivetada adorou!", "galera de Fortaleza, é mais uma obra para a galera debochar legal. Olha a pedra, chama" são algumas das frases usadas pelo prefeito.

Página do prefeito em fevereiro/março deste ano

Foto: Reprodução/Instagram Sarto Publicações do prefeito Sarto em fevereiro e março do ano de 2024