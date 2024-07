Iguatu: Ednaldo Lavor lança pré-candidatura de Rafael Gadelha à Prefeitura

Foto: Reprodução/Redes Sociais/@ednaldodobem PREFEITO Ednaldo Lavor lançou o vereador Rafael Gadelha como pré-candidato à sucessão em Iguatu

As eleições para a Prefeitura de Iguatu têm mais um postulante com o lançamento da pré-candidatura do vereador Rafael Gadelha (PSD), nome apoiado pelo atual prefeito, Ednaldo Lavor (PSD). O nome do governismo era aguardado e, com a definição, totalizam-se sete pré-candidaturas na cidade distante 388,82 km de Fortaleza.

O lançamento ocorreu na noite da sexta-feira, 12 de julho. Gadelha elencou a ocasião como o momento “mais emocionante” da vida dele. “Nossa pré-candidatura a prefeito de Iguatu tem o reconhecimento importante das famílias iguatuenses. Obrigado, Ednaldo, pela confiança. Estou pronto, preparado e querendo”, escreveu o pré-candidato, nas redes sociais.

No evento, o presidente estadual do PSD, Domingos Filho, elogiou o vereador, afirmando que ele estava com Lavor “no momento mais difícil”. “Tem, portanto, energia e capacidade”, disse o ex-vice-governador do Ceará.

Lavor passou, junto do vice-prefeito Franklin Bezerra (PSDB), mais de um ano afastado da gestão executiva de Iguatu. Retornaram em janeiro deste ano.

Ambos foram acusados de crimes eleitorais pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE). A corte os condenou por abuso de poder pelo desvio de finalidade do uso da mídia institucional da Prefeitura, especificamente da página do site do Município, da página do Facebook e do Instagram. O Tribunal Superior Eleitoral reverteu posteriormente a decisão.

O prefeito enfrenta outro processo, desta vez por acusações de ato de improbidade administrativa, em razão da suposta utilização da máquina pública para promoção pessoal. Ednaldo foi alvo de uma Ação Civil Pública (ACP), acusado de pintar prédios públicos de amarelo e laranja (cores de sua gestão), e de utilizar um brasão não oficial com o slogan “Prefeitura de um novo tempo” em documentos oficiais e propagandas.



Após julgamento primeira instância, a decisão será encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), para que seja providenciada a suspensão dos direitos políticos do réu.



Somam-se sete pré-candidaturas em Iguatu

Com a definição de Gadelha, somam-se sete postulantes a Iguatu. Os demais são: Ilo Neto (PT), filho do ex-prefeito Agenor Neto; Sá Vilarouca (PSB), empresário; Roberto Filho (PSDB), filho do ex-prefeito de Iguatu Roberto Costa; Ronald Bezerra (União Brasil), presidente da Câmara dos Vereadores; Capitão Pedro Helder (PL), policial militar e Augusto Correia (PMN).

Dentre estes, alguns já se posicionaram totalmente contrários a qualquer aliança com o governismo em Iguatu.

Articulador da campanha de Sá Vilarouca, o deputado estadual iguatuense Marcos Sobreira (PDT) disse acreditar em uma união de partidos em oposição à pré-candidatura petista, de Ilo Neto (PT), e ao nome a ser indicado pelo atual prefeito, Ednaldo, agora estabelecido como o de Gadelha.

Sobreira elencou o cenário da quantidade de pré-candidaturas como “um momento atípico, fora do normal”. “Imagino que esse mês de julho até 5 de agosto, vai ser fundamental para vermos quem vai se unir com quem. Acho que isso deve afunilar”, completou o deputado.

O prefeito Ednaldo afirmou que não descarta “sentar para conversar” sobre possíveis alianças com quase nenhum dos seis demais pré-candidatos à Prefeitura. As únicas exceções são o ex-prefeito e deputado estadual Agenor Neto (MDB), que lançou o filho Ilo, e o presidente da Câmara, Ronald Bezerra, chamado apenas de “interino” por Ednaldo.

“Sabemos da importância que é esse grupo estar unido. Não tenho problema nenhum em conversar, sentar na mesa com o deputado Marcos Sobreira, com o Sá [Vilarouca], com o Roberto Filho, só não sento com Agenor e com o interino aí [Ronald]. Infelizmente, até na mesa de Jesus teve aquele Judas que fez aquilo. Eu não quero mais tratar com pessoas dessa forma. Os demais, sento de boa, sem problema nenhum”, disse.