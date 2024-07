Líder de Valim é o mais cotado para vaga na vice de Catanho em Caucaia

Foto: Reprodução/Redes sociais Vanderlan Alves Além do vereador, outros dois nomes são citados nos bastidores para a vice de Catanho

O vereador e líder do Governo de Vitor Valim (PSB) na Câmara de Caucaia, Vanderlan Alves (Republicanos), deve ser o nome a compor a chapa encabeçada por Waldemir Catanho (PT) na eleição para a Prefeitura do município. Fontes ouvidas pelo O POVO ao longo dos últimos dias apontam que, a preço de hoje, o parlamentar está na dianteira da disputa que também tem o ex-deputado Sílvio Nascimento (PSB) no páreo. O nome do presidente da Câmara, Tanilo Menezes (MDB) também é citado, mas há dificuldades quanto ao nome dele.

Vanderlan foi o vereador mais bem votado no município em 2020 e o candidato a deputado federal com mais votos em Caucaia, obtendo 28.360 votos, ficando na primeira suplência pelo União Brasil. Ele, no entanto, esteve em conflito com o vice-prefeito Deuzinho Filho (União Brasil) que assumiu a presidência do diretório municipal da legenda. Vanderlan já apoiava a gestão do prefeito e, quando pode, em meio a aproximação do Republicanos da base governista, migrou de partido.

Entre os relatos ouvidos pela reportagem, o destaque de que a costura para a indicação do vereador para a chapa ocorre em meio a negociações com os líderes partidários em nível estadual. O PSB de Silvio é presidido por Eudoro Santana e tem o senador Cid Gomes como articulador. No entanto, favorece Vanderlan seus resultados no município e o apoio de seus colegas na Câmara. Ele chegou a ser cotado para ser o cabeça de chapa após Valim anunciar que não iria concorrer a reeleição.

Foram dadas algumas pistas dos últimos dias. A esposa de Vanderlan, Luzilene Ferreira (Republicanos) é pré-candidata a vereadora de Caucaia, uma forma de estender, e manter, a influência dele na Casa Legislativa. Outro ponto destacado foi a presença do vereador no evento de apoio a pré-candidatura de Catanho na última sexta-feira, 12. No dia, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, compareceu para turbinar o nome do petista.



Vanderlan foi o único vereador a ser chamado para compor a mesa onde só estavam nomes da cúpula petista. Ele foi mencionado como líder da gestão de Valim e subiu ao palco sob os gritos de “vice” da plateia.

Questionado sobre a vice no evento, Catanho ressaltou que o nome deve ser anunciado nesta semana, justamente quando começa o período das convenções partidárias. Ele despistou sobre preferências. “Todos os partidos são importantes. Se eu disser que eu tenho preferência por algum, alguém vai ficar com raiva”, disse.