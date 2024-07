Élcio e Aldigueri debatem sobre segurança: ‘investimento sem estratégia’ e ‘sair da retórica'

Foto: Fernanda Barros/O POVO DEBATES do O POVO teve ontem Élcio Batista e Romeu Aldigueri

Convidados do programa Debates do O POVO da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 16, o vice-prefeito de Fortaleza e o líder do governo estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) discutiram sobre segurança pública. Élcio Batista (PSDB) alegou que o Estado "não tem plano nenhum" para área. Já o deputado Romeu Aldigueri (PDT) afirmou que é necessário "sair da retórica e procurar ação".

Conduzido pelo jornalista e colunista do O POVO, Henrique Araújo, o tema do programa foi "escalada de homicídios: o desafio da segurança pública". O episódio está disponível na íntegra no YouTube do O POVO e contou com a participação do repórter Lucas Barbosa, que cobre o tema.

O vice-prefeito Élcio aponta necessidade de o governo de Elmano de Freitas (PT) "se estruturar para construir um programa de segurança pública". Segundo ele, "o vazio, a ausência, a falta é que está levando a essa situação no Ceará".

Na oportunidade, ele também criticou fala do chefe do Executivo cearense ao mandar "os bandidos" irem embora do Estado. "Isso não é programa. O que nós estamos assistindo hoje, e por isso que tem se agravado, é uma ausência de projeto", reforçou Élcio.

Enquanto isso, o deputado Aldigueri considerou a situação da segurança pública um problema "transnacional", ponderando necessidade de parceira entre União, estados e municípios. Ele também apontou como um dos gargalos Elmano ter assumido o Executivo cearense após "quatro anos com um governo federal armando mais bandido", em referência à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"O Estado e as pessoas têm que entender que segurança pública não é só um programa de policiamento ostensivo, de repressão. É um problema também social, de ocupação dos espaços públicos, que a Prefeitura de Fortaleza e as demais 183 [gestões], também, o que estão fazendo? Como ocupam esses espaços públicos?", rebateu, sugerindo integração com a Guarda Municipal na área.

Élcio, que já foi secretário do governo Camilo Santana (PT), apontou necessidade de dar continuidade a programas estabelecidos na época, como o Ceará Pacífico e o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PreVio). Segundo o hoje vice-prefeito, "se não tiver continuidade, não adianta, porque o que faz efeito é a continuidade".

Romeu, por sua vez, ironizou o comentário ao classificá-lo como "uma coisa inédita". "Nos últimos tempos, o Élcio não tinha elogiado o Camilo e a Izolda [Cela], eu consegui que ele elogiasse pelo menos Camilo e Izolda. Estou muito satisfeito".

Confira íntegra do Debates do O POVO com Élcio Batista e Romeu Aldigueri

Quer receber por WhatsApp as últimas notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política