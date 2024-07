Pré-campanha afunila disputas e 9 deputados seguem como postulantes a prefeituras cearenses

Foto: FÁBIO LIMA É COMUM que deputados estaduais disputem eleições municipais

É comum que deputados estaduais sejam candidatos nas eleições para prefeituras dos municípios onde têm bases eleitorais. A preço de hoje, nove parlamentares da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) ainda colocam seus nomes como pré-candidatos. Uma redução dos números do início do ano, quando mais parlamentares tentavam se viabilizar dentro de seus partidos e na política local.

A Alece conta com 46 deputados titulares e outros nove suplentes. Desse total de 55 parlamentares, nove seguem com suas pré-campanhas. As investidas se concentram nos maiores colégios eleitorais ou onde os parlamentares já são conhecidos: Fortaleza, Caucaia, Sobral, Maracanaú, Maranguape, Juazeiro do Norte, São Gonçalo do Amarante e Orós.

Em Fortaleza, o caso tem destaque com o presidente da Alece sendo pré-candidato pelo PT. Evandro Leitão migrou para a sigla já sendo cotado para entrar na disputa eleitoral e bateu outros nomes que também tentavam a vaga. A corrida interna do PT contava com outros dois deputados estaduais: Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio. Da bancada federal, Luizianne Lins também era figura no imbróglio.

Em Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Estado, o PSDB aposta suas fichas em Emília Pessoa que tem histórico no município como vereadora e secretária.

Em outros casos, ex-prefeitos tentam voltar ao cargo como Cláudio Pinho (PDT), em São Gonçalo do Amarante, e Simão Pedro (PSD), em Orós. Os dois são contemporâneos de gestão municipal com dois mandatos cada 2013-2020.

A Região Metropolitana de Fortaleza é um foco em comum para as legendas no Estado que tentam aproveitar deputados com redutos nos municípios.. O PL tem Dra. Silvana como pré-candidata em Maracanaú. Lá, o PDT aposta em Lucinildo Frota. O parlamentar foi até anunciado como secretário da Regional 5 em Fortaleza, que gerencia bairros perto do limite com Maracanaú. Ainda na RMF, Lucílvio Girão (PSD) é cotado para a disputa em Maranguape.

Juazeiro do Norte e Sobral, maiores municípios estratégicos no Interior, terão figuras “conhecidas”. No Cariri, o vice-presidente da Alece Fernando Santana (PT) tem o Cariri como um de seus redutos eleitorais e tentará a Prefeitura do 3º maior colégio eleitoral cearense.

Na Zona Norte, Oscar Rodrigues (União Brasil) volta a tentar a Prefeitura de Sobral após ser candidatado em 2020.



Confira os deputados que são pré-candidatos

Cláudio Pinho (PDT) - São Gonçalo do Amarante

Dra Silvana (PL) - Maracanaú

Oscar Rodrigues (União Brasil) - Sobral

Emília Pessoa (PSDB) - Caucaia

Evandro Leitão (PT) - Fortaleza

Fernando Santana (PT) - Juazeiro do Norte

Lucílvio Girão (PSD) - Maranguape

Lucinildo Frota (PDT) - Maracanaú



Simão Pedro (PSD) - Orós



Veja os deputados que desistiram da disputa

Agenor Neto (MDB), ex-prefeito, era cotado para concorrer, mas decidiu lançar o filho Ilo Neto (PT)



Almir Bié (PP) tirou candidatura para apoiar Professor Jardel em Canindé



Davi de Raimundão (MDB) retirou candidatura para apoiar Fernando Santana em Juazeiro



Julinho (PT) tirou pré-candidatura após o PT decidir apoiar Roberto Pessoa em Maracanaú



Larissa Gaspar (PT) não foi escolhida em encontro municipal de Fortaleza



Guilherme Sampaio (PT) não foi escolhido em encontro municipal de Fortaleza





Deputado que eram cotados por aliados