Caucaia: Catanho confirma Vanderlan como pré-candidato a vice-prefeito

Foto: Thays Maria Salles/O POVO WALDEMIR Catanho e Vanderlan Alves formam chapa situacionista em Caucaia

A chapa do PT terá o vereador Vanderlan Alves (Republicanos) como candidato a vice-prefeito na disputa pela Prefeitura de Caucaia, município que é o segundo maior colégio eleitoral do Ceará. A confirmação foi anunciada nessa quarta-feira, 17, pelo pré-candidato a prefeito Waldemir Catanho (PT).

Conforme o postulante petista, a decisão foi tomada em diálogo com o ministro da Educação Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas e a deputada federal Luizianne Lins, aliada de primeira hora de Catanho. Ao confirmar o nome de Vanderlan, Catanho elencou resultados do parlamentar em pleitos anteriores.

"O vereador Vanderlan demonstrou toda sua força política na última eleição para deputado federal, foi o mais votado no município, já tinha sido o vereador mais votado na eleição municipal. Então, nós temos que buscar o melhor. Melhor tanto no ponto de vista eleitoral como no sentido também da sua capacidade intelectual e de trabalho, sem desmerecer os demais nomes que nós temos aqui", disse.

Líder do prefeito Vitor Valim (PSB) na Câmara de Caucaia, Vanderlan foi o vereador mais bem votado no município em 2020 e o candidato a deputado federal com mais votos em Caucaia, obtendo 28.360 votos em 2022, ficando na primeira suplência pelo União Brasil.

"Eu estou pronto, preparando e querendo. Aqui, eu vou me unir ao Catanho. Nós vamos unir as forças para a gente trazer para Caucaia o melhor para Caucaia", cravou Vanderlan. Durante o discurso, o pré-candidato a vice mencionou o nome do atual chefe do Executivo municipal, que pode, mas não tentará reeleição.

"Caucaia já sofreu muito no passado. Com todo o esforço do atual prefeito, ele conseguiu fazer muita coisa. Conseguiu com a parceria do governo do Estado e do governo federal", disse Vanderlan, acrescentando que Catanho é o pré-candidato desses Poderes e de lideranças como Camilo e Luizianne.

Postulante apoiado por Valim, Catanho também lembrou do gestor citando alguns dos trabalhos feitos pelo prefeito como o “Bora de Graça”. “Mas, ele não é santo. Ele não é Deus. Ele não tinha o poder de resolver tudo, assim como também nós não somos. Mas a gente se compromete aqui, perante vocês, de sempre estar ao lado da população” discursou o petista, comprometendo-se a buscar o governador Elmano de Freitas e o presidente Lula a fim de “trazer mais recursos para Caucaia”.

Um dos nomes cotados para ocupar a vaga que agora será assumida por Vanderlan era o do presidente da Câmara de Caucaia, Tanilo Menezes (MDB). Antes disso, no entanto, ele foi lançado pré-candidato a prefeito pela sigla emedebista. Questionado sobre esta aresta na aliança, Catanho ponderou diálogo com o partido.

"Nós estamos conversando com o MDB. Tivemos conversas com Eunício Oliveria, com o deputado Danniel Oliveira, com o próprio vereador Dr. Tanilo e com a presidente do diretório municipal, que é a filha dele, e até aonde a gente tem conversado, eles estão fechados com a gente", encerrou o petista, anunciando que a convenção partidária está marcada para o próximo dia 4 de agosto, às 17 horas, ainda sem local definido.