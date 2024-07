Evandro faz balanço semestral da Alece e prevê volta do Plenário até início de setembro

Foto: Junior Pio/Alece Última sessão plenária da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) antes do recesso parlamentar

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) fez nesta quarta-feira, 17, a sua última sessão plenária antes do recesso parlamentar. As atividades voltam no próximo dia 31 de julho. Na ocasião, o presidente Evandro Leitão (PT) fez um balanço do primeiro semestre e projetou o funcionamento da Casa no segundo.

"Primeiro semestre extremamente produtivo, de muitos debates, muitas discussões, mas sempre tentando manter uma sintonia de respeito, da gente saber que nós aqui até podemos ter pensamentos diferentes que temos, mas sempre buscando uma harmonia para que a gente possa cada vez mais estar produzindo, aprovando mensagens e projetos que possam transformar a vida das pessoas, em especial das que mais precisam", disse o deputado em entrevista coletiva.

Evandro projetou um segundo semestre atípico, devido às eleições municipais. Ele destacou que durante o período a Alece irá reduzir as sessões plenárias, mas sem prejudicar a continuidade dos trabalhos. A expectativa é de que seja realizada apenas uma sessão semanal, diferente das três normalmente.

"Nos anos anteriores, no período eleitoral a gente deixava um dia apenas. Os deputados e deputadas, muitos deles têm bases eleitorais em todo o estado, especialmente no interior. Então a gente deixava para que eles pudessem trabalhar nos seus interiores. Não tem nada definido, nós vamos discutir com a Mesa Diretora como também no colégio de líder", afirmou.



Em relação às eleições, Evandro Leitão, que é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, afirmou que não irá se licenciar das funções de presidente da Alece. "Os demais deputados presidentes que tiveram aqui e que foram candidatos sempre conseguiram conciliar esse período eleitoral. E comigo não será diferente", disse.



Em relação à reforma do Plenário 13 de Maio, destruído por um incêndio em junho, o parlamentar projetou a entrega até o início de setembro "se Deus quiser".

Deputados elogiam Evandro

Na sessão dessa quarta-feira, diversos deputados elogiaram a condução de Evandro Leitão à frente da presidência da Casa, inclusive com muitos citando a rápida agilidade no caso do incêndio.

De Assis Diniz (PT) afirmou que o sentimento em relação ao presidente é de um líder com compromisso, lealdade e firmeza. "Eu tenho o orgulho de dizer que sobre a sua liderança esse parlamento avança", disse.

Osmar Baquit (PDT), segundo vice-presidente da Casa lembrou do incidente no Plenário, afirmando que Evandro "caiu no choro e chorava copiosamente pelo amor e dedicação" pelos parlamentares e pela Alece. O deputado ainda declarou que o petista está "capacitado para novos voos".

"Ali para mim traduziu um momento sublime do seu amor, compromisso verdadeiro. Isso está traduzido no trabalho de vossa excelência nas ações sociais que essa Casa tem (...) Significa dizer que vossa excelência tá capacitado para novos voos, tem a competência e a credibilidade suficiente para comandar qualquer que seja a missão dada", afirmou.

Deputada de oposição, Dra. Silvana (PL) também elogiou a condução de Evandro nos trabalhos da Alece. Ela disse que o parlamentar tem "o dom de liderar" e mesmo ela não sendo da base, o presidente trata o parlamento com respeito e dignidade.

Comissão de Recesso

Evandro Leitão anunciou os nomes dos deputados integrantes da Comissão de Representação de Recesso, grupo que estará de plantão e atuará no caso de emergências até o fim do recesso parlamentar. Formam o grupo os deputados Jeová Mota (PDT), Romeu Aldigueri (PDT), Alysson Aguiar (PCdoB), Missias Dias (PT), Simão Pedro (PSD), De Assis Diniz (PT), Sargento Reginauro (União Brasil), Alcides Fernandes (PL) e Davi de Raimundão (MDB).