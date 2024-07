PL e União conversam sobre apoiar Wagner, mas Marinho diz: 'Vamos manter candidatura do André'

Foto: Aurélio Alves/O POVO / Bruno Spada/Agência Câmara UNIÃO Brasil e PL tentam costurar um acordo para Fortaleza entre os pré-candidatos Capitão Wagner e André Fernandes

Às vésperas das convenções partidárias, que terão início no próximo sábado, 20, os dois maiores partidos da direita em Fortaleza ainda tentam acordo para uma aliança no primeiro turno da eleição para prefeito. União Brasil e PL discutem a possibilidade da retirada da pré-candidatura do deputado federal André Fernandes (PL), para apoiar Capitão Wagner (União Brasil).

Houve reuniões com os principais líderes das legendas e outras ainda irão ocorrer. Mas, a cúpula do PL tem reafirmado que não irá retirar Fernandes da disputa e fala em aliança apenas para o segundo turno.

O POVO apurou que os presidentes nacionais dos dois partidos, Antônio Rueda, do União Brasil, e Valdemar Costa Neto, do PL, reuniram-se na última quarta-feira, 10, em Brasília. Rueda também teve outro encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Wagner estava em ambos os encontros, que foram classificados como "bons" pelos dirigentes do União Brasil. As negociações seguem.

Rogério Marinho, secretário-geral do PL e um dos principais nomes da oposição no Senado, afirmou nesta quarta-feira, 17, ao O POVO que a pré-candidatura de André está definida. Ele porém, ressaltou que as siglas estarão "com certeza" juntas em eventual segundo turno.

"Nós vamos manter a candidatura do André, isso já está definido. Ele tem crescido bem nas últimas pesquisas e não tem porque retirar. Agora, caso um de nós, PL ou União, não esteja no segundo turno, nós vamos estar juntos, com certeza, até pela nossa afinidade", afirmou.

Marinho viajará ao Ceará na próxima semana para continuar as conversas. Ele se licenciou do mandato de senador para se dedicar às articulações das eleições municipais.

As tratativas sobre Fortaleza colocam sobre a mesa o apoio do União Brasil ao PL em outras capitais, como por exemplo o Rio de Janeiro, em troca da retirada da candidatura de Fernandes. Para Rueda, a capital cearense é prioridade no Nordeste, como disse em lançamento da pré-candidatura de Wagner.

Presidente estadual do PL, o deputado estadual Carmelo Neto estave em Brasília no mesmo dia. Ele encontrou Bolsonaro, mas afirmou que tratou "mais sobre 2026 do que 2024". Com Valdemar, ele disse que discutiu questões burocráticas do partido no Ceará.

Nas negociações, a liderança isolada de Wagner nas pesquisas eleitorais e o histórico consolidado dão peso à tese do União Brasil, por ser visto como candidato com mais chance de vitória.

A expectativa para a candidatura de André era de ultrapassar a marca de 15% nas pesquisas e tentar se aproximar de Wagner, para dar mais argumento à manutenção da pré-candidatura. Embora as conversas tenham sido avaliadas como positivas no União Brasil, nenhum acordo chegou a ser firmado.

Desde o início, Valdemar se mostrou mais favorável a abrir mão da pré-candidatura de André, sendo o aval de Bolsonaro ainda o maior empecilho para um acordo conservador em Fortaleza. Fernandes é próximo ao ex-presidente, que inclusive esteve no lançamento da pré-candidatura do deputado, em abril.

Naquele mesmo mês, Wagner confirmou, em entrevista à Rádio O POVO CBN, existirem conversas entre ele e Fernandes para que o melhor colocado em pesquisas para apoiar o outro. Tese que André negou a colocou sua pré-candidatura como inegociável.

Colaborou João Paulo Biage/Correspondente do O POVO em Brasília