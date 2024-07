Caucaia: Próximo das convenções, oposição aguarda definição de aliança contra Catanho

Foto: Agência Câmara/Aurélio Alves (O POVO)/ Mario Agra/Câmara dos Deputados / Aurélio Alves (O POVO) Deuzinho Filho (União), Emília Pessoa (PSDB), Naumi Amorim (PSD) e Zé Gerardo (PDT)

A apenas dois dias para começar o período das convenções partidárias que definirão os candidatos nas eleições municipais, o cenário em Caucaia vai se desenhando para alguns postulantes, mas ainda é de indefinição para quatro pré-candidatos da oposição.

O PT já confirmou a chapa com Waldemir Catanho e Vanderlan Alves (Republicanos) pré-candidatos a prefeito e vice, respectivamente. Coronel Aginaldo (PL) marcou convenção para o dia 28 de julho pela manhã.

Enquanto isso, os pré-candidatos opositores Deuzinho Filho (União), Emilia Pessoa (PSDB), Naumi Amorim (PSD) e Zé Gerardo (PDT), que buscam formar aliança ainda no primeiro turno, estão com indefinições. Embora tratativas e diálogos ocorram há algum tempo, nada foi decidido sobre quem encabeçaria a chapa ou mesmo se de fato a união acontecerá.

"Articulações a mil" em Caucaia

Atual vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho reafirmou interesse em seguir com pré-candidatura à Prefeitura e garantiu anunciar em breve a coligação União Brasil com o PP, dirigido em Caucaia pela mãe dele. Questionado pelo O POVO sobre as tratativas, Deuzinho disse não ter definição quanto aliança da oposição, mas falou em "articulações a mil" e disse estar "muito confiante".

O PSD do ex-prefeito Naumi Amorim tem a expectativa de realizar convenção no dia 4 de agosto, à noite. O partido também aguarda definições sobre as eleições em Fortaleza, onde almeja a vice de Evandro Leitão (PT).

O PSDB da deputada estadual Emília Pessoa e o PDT do ex-prefeito Zé Gerardo Arruda, ainda não confirmaram convenção em Caucaia. Ao O POVO, o presidente do PSDB, Élcio Batista, apontou que Emília tem negociado o apoio de outros partidos e pré-candidatos, como, justamente o PDT e o União Brasil. Ele ressalta, inclusive, que o União teria já declarado apoio à tucana, mas o fato foi negado anteriormente por Deuzinho e o presidente estadual da sigla, Capitão Wagner.

"A gente claro quer reunir em torno da Emília uma frente de uma oposição lá em Caucaia, porque a gente entende que Caucaia merece um governo de mudança, um governo de transformação, o governo de impacto na vida das pessoas", ressaltou Élcio.

O MDB, partido da base do PT no Ceará e em Caucaia, forma a maior bancada da Câmara do Município e discute qual será a sua postura. O presidente da Casa, Tanilo Menezes e o ex-prefeito Washington Góis são considerados possibilidades de se serem alçados pré-candidatos a prefeitura, mas o mais provável é apoiar Catanho.

Zé Gerardo chegou a declarar ao O POVO que Tanilo também estaria em conversas com a oposição para participar da aliança, uma vez que foi "escanteado" pela base governista.

"Desde o começo ele tem conversado muito comigo. Ele é um grande aliado da gente, embora estivesse lá. E agora ele levou um escanteio lá. Ele começa a acordar e o desgaste é grande. Se tiver unido (aliança) ele fica, se tiver desunido ele não fica", afirmou.



Colaborou a repórter Júlia Duarte