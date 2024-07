Quixadá: em disputa por vaga de vice em Fortaleza, PSD e PSB se unem contra PT

Foto: Reprodução: Instagram/ Ricardo Silveira / Ilário Marques Ricardo Silveira terá como principal adversário o filho de Ilário Marques, Victor Marques

Se na eleição para a Prefeitura de Fortaleza PSB e PSD disputam a indicação para vice do PT, em Quixadá, município 169,61 km de distância da Capital cearense, os partidos formam chapa contra a sigla petista. Ricardo Silveira (PSD) atual prefeito vai em busca da reeleição tendo Marcelo Ventura (PSB) como vice contra Victor Marques (PT).

A aliança governista conta com um amplo apoio de partidos como MDB, PP e até PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e opositor do PT. O PDT não terá candidato, confirmaram ao O POVO o presidente estadual da legenda, Flávio Torres, e o nacional licenciado, André Figueiredo. No entanto o deputado estadual Osmar Baquit (PDT), que tem a região com reduto eleitoral, confirma apoio a Ricardo.

"Lá eu tenho uma posição muito clara. Eu apoio a pré-candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Silveira, eu e o meu grupo político. O PSB que tá indicando o vice, o Marcelo Ventura, e lá a gente tem essa aliança consolidada sem problema nenhum. E acredito que o Ricardo será vitorioso", disse Baquit ao O POVO.



Na outra chapa está Victor Marques, filho do ex-prefeito de Quixadá e atual assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ilário Marques. O petista conta com apoio do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do deputado federal e líder do governo Lula na Câmara José Guimarães (PT).

Em 2020, a eleição afunilou entre Ricardo e Ilário com o atual prefeito vencendo por pouco mais de 3 mil votos. Baquit e Marques antes eram próximos politicamente, mas romperam após às eleições de 2022. Agora apoiando Silveira, o deputado estadual disse não ter procurado o PT para formar aliança em Quixadá.

"Até porque foi muito claro, logo quando terminou a eleição, do meu distanciamento com o ex-prefeito do PT. E aí a gente não manteve mais diálogo até porque na realidade muitos dos ex-secretários da administração do ex-prefeito Ilário voltaram contra mim, inclusive pessoas da própria família do Ilário, filho (Victor)", afirmou.



O deputado estadual, que também já foi vice-prefeito de Quixadá, disse que a sua aproximação com Ricardo foi "natural". Baquit mencionou relação de amizade entre os pais de ambos que, apesar do distanciamento por brigas políticas, eles se acertaram.

"Então eu não podia continuar apoiando alguém que eu não tive apoio da sua base, do seu núcleo de confiança. Então foi natural. Comigo e com o Ricardo existe uma amizade do meu pai e do pai dele há muito tempo atrás, são compadres. Houve distanciamento político, brigas políticas, mas a gente resolveu retomar porque as pessoas de bem sempre podem se reencontrar", declarou.