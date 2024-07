Valim celebra Vanderlan como vice de Catanho: "Trarão grandes conquistas"

Foto: Reprodução: Instagram/Vanderlan Alves O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), e o seu líder do governo e pré-candidato a vice-prefeito, Vanderlan Alves (Republicanos)

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), comemorou a escolha do vereador Vanderlan Alves (Republicanos), líder de seu governo na Câmara Municipal, como pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Waldemir Catanho (PT). O gestor afirmou ter a certeza de que eles "trarão grandes conquistas" para o município com segundo maior eleitoral do Ceará.

"Gostaria de parabenizar o pré-candidato Catanho pela escolha do nosso líder do governo Vanderlan a pré-candidato a vice-prefeito. Tenho certeza de que juntos trarão grandes conquistas para nossa cidade.



Vanderlan foi confirmado na noite desta quarta-feira, 17, como o vice de Catanho. Valim não esteve presente no anúncio por conta de agenda da prefeitura. Ele anunciou que não tentaria a reeleição e apoiaria a pré-candidatura do petista em Caucaia.

A escolha do vereador para ser pré-candidato a vice foi a partir de tratativas do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e da deputada federal Luizianne Lins (PT), coordenadora da campanha e do programa de governo de Catanho.

Vanderlan foi o vereador mais bem votado no município em 2020 e o candidato a deputado federal com mais votos em Caucaia, obtendo 28.360 votos em 2022, ficando na primeira suplência pelo União Brasil. O pré-candidato a prefeito teceu elogios aos feitos do líder de Valim.

"O vereador Vanderlan demonstrou toda sua força política na última eleição para deputado federal, foi o mais votado no município, já tinha sido o vereador mais votado na eleição municipal. Então, nós temos que buscar o melhor. Melhor tanto no ponto de vista eleitoral como no sentido também da sua capacidade intelectual e de trabalho, sem desmerecer os demais nomes que nós temos aqui", disse.

Vanderlan Alves, que também é presidente do Republicanos em Caucaia, afirmou estar pronto e preparado para a disputa. Ele destaca que irá se unir com Catanho para "trazer o melhor" para o município. Em seu discurso, o pré-candidato a vice citou Valim.

"Eu estou pronto, preparando e querendo. Aqui, eu vou me unir ao Catanho. Nós vamos unir as forças para a gente trazer para Caucaia o melhor para Caucaia. Caucaia já sofreu muito no passado. Com todo o esforço do atual prefeito, ele conseguiu fazer muita coisa. Conseguiu com a parceria do governo do Estado e do governo federal", afirmou.