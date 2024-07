Convenção de Glêdson marca união de partidos de oposição contra governismo

Foto: Reprodução/Instagram Gledson Bezerra Glêdson Bezerra (Podemos) é prefeito de Juazeiro do Norte e pré-candidato à reeleição

A tentativa de reeleição de Glêdson Bezerra (Podemos) ao cargo de prefeito de Juazeiro do Norte será confirmada neste sábado, 20, no primeiro dia do prazo das convenções partidárias. O prefeito tenta quebrar a tradição do município de não reeleger um gestor e vai contar com o apoio de nove partidos do campo da oposição ao bloco governista do Estado do Ceará.

Diferente de outros municípios na lista de maiores colégios eleitorais do Ceará - Juazeiro é o terceiro com mais eleitores - Glêdson conseguiu evitar uma fragmentação de partidos, aglutinando siglas de diferentes campos políticos-ideológicos, caso do PL e PDT. É um contraponto à organização da base governista estadual, com muitos partidos dando sustentação.

Embora adversários em nível nacional, no Ceará, ambos atuam na oposição do governador Elmano de Freitas (PT), assim como os demais partidos anunciados como parte de sua aliança: Novo, PL, PDT, PSDB, Cidadania e União Brasil. Após a veiculação da data da convenção, o DC decidiu aderir ao grupo.

O Progressista tem uma secretaria na gestão estadual, com Zezinho Albuquerque, na pasta de Cidades, mas conseguiu a vice na chapa de Glêdson, com Tarso Magno (PP), o nome que será confirmado na convenção.

Em outros municípios com muitos eleitores, a mesma aliança não foi viabilizada, nem mesmo em partidos mais "próximos" como União Brasil e PL, que disputaram juntos o Governo do Ceará em 2022. Em Caucaia, Maracanaú e Sobral, por exemplo, a oposição deve ir dividida.

“Em nível estadual e federal, nós temos muitos apoios, graças a Deus e, naturalmente, como poderia acontecer, sempre vou bater na tecla que o mais importante é ter o apoio do povo, tem que combinar com o povo, que é quem vota”, ressaltou o prefeito em entrevista à Rádio Sucesso, mas compartilhada em suas rede sociais.

Ele cita lideranças que o apoiam: o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), o pré-candidato a prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) e os deputados Carmelo Neto (PL) e André Figueiredo (PDT).

O prefeito projeta que, pelo pouco número de candidatos no município, a eleição será muito polarizada. Ele enxerga que, por Juazeiro ter muitos eleitores, era esperado que houvesse cinco ou seis candidatos, mas, atualmente, apenas quatro se mantém: Glêdson, o deputado Fernando Santana (PT), Germano Lima (Psol) e Sued Carvalho (UP).

O principal adversário deve ser Fernando Santana, concorrendo com a força da máquina estadual. Filiado ao PT, ele vai contar com o apoio de siglas como MDB, PSB, PSD e Republicanos.