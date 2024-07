Maracanaú: Dra. Silvana marca convenção para confirmar candidatura

Foto: José Leomar/ Alece SILVANA vai apostar no eleitorado evangélico e bolsonarista

A deputada estadual Dra. Silvana (PL) irá oficializar a sua candidatura a prefeita de Maracanaú, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e distante 25,49 km da capital cearense, no dia 27 de julho, um sábado. Na convenção partidária é esperada a presença de nomes como André Fernandes (PL), Carmelo Neto (PL), Dr. Jaziel (PL), Eduardo Girão (Novo) e Carla Zambelli (PL). O lançamento ocorrerá no quadra da Escola Carlos Lobo, no bairro Jereissati I.

"Um evento que promete ser um marco significativo para nossa comunidade e o futuro do nosso partido, onde escolheremos os pré-candidatos a vereadores que serão lançados e apoiados pelo partido na eleição seguinte, e também, oficializar a escolha da nossa pré-candidata Dra. Silvana, ao pleito municipal", diz a parlamentar em postagem nas redes sociais.

Ao O POVO, Silvana não confirmou quem será o escolhido para ser o seu vice, mas confirmou o desejo de uma chapa pura do PL e tendo um homem formando sua chapa.

Cenário pela Prefeitura em Maracanaú

Em Maracanaú a disputa terá o atual prefeito Roberto Pessoa (União Brasil). Ele tentará o quarto mandato, com o grupo político dele governando o município desde 2004. Ele, inclusive terá o apoio do PT, adversário histórico, no pleito.

Pela oposição, além de Silvana, o deputado estadual Lucinildo Frota (PDT) é pré-candidato tendo como vice Dr. Vicente Piaulino, do PSDB. Frota conta com apoio do Avante, Cidadania, que faz federação com o PSDB, e o DC.

O empresário Bruno da Madereira (PSD) é outro concorrente para tentar se sobressair sobre Roberto Pessoa. Ele conta com apoio do Podemos.