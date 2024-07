Mesmo com data para anunciar, vice de Sarto ainda é incógnita

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 23-09-2023: Sarto Nogueira / Elcio Batista. PSDB realiza convensão municipal, Kamyla Castro toma poss como presidente da sigla na capital cearense. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

O anúncio da escolha do vice, ou da vice, de José Sarto (PDT) já tem dia e horário para ocorrer. Será no dia 28 de julho, um domingo, no Colégio Farias Brito Central, no bairro Benfica, das 9h às 13 horas, no evento da convenção que confirmará o prefeito de Fortaleza como candidato à reeleição. Porém, o posto para formar a chapa ainda é incerto.

Dos nove partidos aliados do gestor, o PSDB é o maior e quem deverá ficar com a indicação, mas essa é a maior garantia até o momento. O atual vice-prefeito e presidente estadual do partido, Élcio Batista, sofre resistência dentro do bloco de união de Sarto e não está confirmado. Há uma predileção para a escolha de uma mulher.

Uma possibilidade é a vereadora Cláudia Gomes (PSDB). Ela foi alçada ao posto por vereadores do PDT em sessão na Câmara Municipal de Fortaleza. Na ocasião, parlamentares a citaram como "ideal" por ter experiência e voto.

Na ocasião, Cláudia disse não haver movimentações de sua parte para poder ser indicada pelo PSDB, mas afirmou que a decisão final será do seu "dirigente maior", o ex-senador e governador Tasso Jereissati.

Élcio foi escolhido em 2020 para ser vice de Sarto como uma costura do então governador Camilo Santana (PT), de quem ele foi chefe de gabinete e depois da Casa Civil. Batista era do PSB, partido que hoje apoia a pré-candidatura de Evandro Leitão (PT).

Sarto joga decisão de vice para as convenções

Em abril, Sarto exonerou 13 secretários atendendo o prazo eleitoral para concorrerem nas eleições. Élcio foi um deles. O vice era superintendente do Instituo de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) e a desincompatibilização se deu para ficar disponível para disputar o cargo de vereador, uma vez que não precisaria deixar o posto na pasta para o pleito de vice-prefeito.

A movimentação sinalizou a possibilidade de Élcio ser candidato a vereador de Fortaleza ou vice-prefeito, ou até mesmo não disputar nenhum cargo nas eleições municipais deste ano.

O próprio Sarto não confirmou Élcio na chapa novamente. Ainda em maio, o pedetista jogou a definição para o período das convenções partidárias que se iniciam dia 20 de julho e irão até 5 de agosto.

"Na verdade, o período determinado pela lei eleitoral vai de 20 julho a 5 de agosto. Tem muita coisa para acontecer ainda. Aguarde", disse o prefeito. Quanto a Élcio, acrescentou: "Aguarde e verá".