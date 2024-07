Wagner grava vídeo correndo e mostrando problemas; Sarto responde e corre pelas obras

Foto: Reprodução: Instagram/ Capitão Wagner / José Sarto O pré-candidato Capitão Wagner (União) gravou vídeo correndo e mostrando problemas na cidade, já José Sarto (PDT) respondeu com publicação similar apresentando obras da sua gestão

Em ritmo de campanha, próximo das convenções partidárias, os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT) travaram uma disputa de "corridas" pelas ruas da Capital, para mostrar o que encontram de problemas e também de ações da gestão municipal. Cada um conforme a própria perspectiva.

O primeiro a transformar a corridinha em ato de pré-campanha foi Wagner. Ele publicou vídeo nas redes sociais em que aparece correndo por ruas e mostrando problemas como buracos e lixo. Sarto respondeu com menção direta ao pré-candidato do União Brasil e adotou o mesmo formato, com vídeo no qual passa por obras de sua gestão e retrucando comentários feitos pelo seu adversário.

Wagner: “Correr na Beira-Mar é fácil, quero ver correr na periferia”



O vídeo de Wagner, publicado há cinco dias, começa no bairro João XXIII. Ele mostra a casa onde foi criado e fala que na rua não tinha calçamento e então arrancava o "chaboque do dedo". "Quando quebrava alguma coisa a gente ia para o Frotinha da Parangaba que funcionava, hoje infelizmente…", diz.



O pré-candidato passa pela praça e afirma que destinou R$ 600 mil para a cobrir o local quando ainda era vereador de Fortaleza. Em seguida, ele critica a situação das ruas. "Acho que vocês estão percebendo o estado das ruas, né? Muito buraco, muita sujeira e abandono. Realidade do João XXIII e da maioria dos bairros da periferia", afirma.

Wagner também passa pelo Hospital da Mulher, inaugurado na gestão da Luizianne Lins (PT), e afirma que o equipamento não funciona integralmente, mas promete: "Na minha gestão, esse hospital vai funcionar de verdade, para cuidar da saúde das mulheres".



Finalizando o vídeo, Wagner diz: "Olha, moçada, para cuidar de Fortaleza tem que ter pique, tem que correr muito, hein?! (...) E eu tô aqui para dizer pra vocês que correr na Beira-Mar é fácil. Quero ver correr na periferia".

Sarto responde na mesma pegada

Sarto publicou um vídeo nesta sexta-feira, 19, no qual reage à publicação de Wagner. Ele faz sinal de negativo com a cabeça e em seguida começa a correr, justamente no bairro João XXIII. O prefeito fala que a gestão reformou a praça do bairro, "inclusive a quadra", citada pelo Capitão.

Ainda na região, o pedetista cita que entregou uma areninha e chuta uma bola marcando um gol, fazendo referência à fala de Wagner. "E tá tão filé que não arranca nem mais o chaboque do dedo. Mas, se chutar, atravessado, vem que o posto de saúde Cícera Carla de Almeida foi completamente restaurado e atende hoje a mais de 22 mil pessoas por região".

O prefeito segue correndo pela Barra do Ceará, onde tem reduto eleitoral e de onde se identifica como "cria" e "suspeito para falar". Ele diz que a região está melhorando e afirma que, em breve, a Vila do Mar irá até o Pirambu, bairro em que a sua gestão entregou uma "supercreche".

Sarto ainda cita a obra da avenida Sargento Hermínio. "Essa obra estava parada há mais de 20 anos. Nós investimos R$ 25 milhões e entregamos pra Fortaleza", afirmou.



Ainda na corrida, o prefeito diz que "para matar saudade de botar menino no mundo", fazendo referência à profissão como médico obstetra, ele mostra um Gonzaguinha novo. "Mais um orgulho da nossa gestão".

Ele termina a caminhada na Lagoa do Mondubim, reformada no atual mandato. "Deu pra ver que o corre é grande, né? A mudança não pode parar", encerra.