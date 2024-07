Com apoio de Ciro e PL, Glêdson é oficializado candidato à reeleição

Foto: Yago Pontes / CBN Cariri CONVENÇÃO oficializou candidatura do prefeito Glêdson Bezerra (Juazeiro do Norte) à reeleição. Ciro Gomes, e lideranças do PL e de outros partidos apoiaram

A convenção que oficializou o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), como candidato à reeleição, ocorreu neste sábado, 20, primeiro dia do prazo das convenções, e foi marcada por um palanque amplo e com ex-adversários que se uniram no campo da oposição ao bloco do governo do Ceará. Ciro Gomes, Roberto Cláudio e André Figueiredo, todos pedetistas, Carmelo Neto (PL) e lideranças do PSDB e do União Brasil estiveram presentes no evento que confirmou a candidatura de Bezerra.

Glêdson tenta quebrar um tabu de Juazeiro: o município nunca reelegeu um gestor. O atual gestor contará com o apoio de nove partidos da oposição ao grupo comandado no Ceará pelo PT. Juazeiro é o terceiro maior colégio eleitoral do Estado. Por lá, o prefeito conseguiu evitar fragmentação e uniu líderes de diferentes campos ideológicos, como PDT e PL. A união de ex-adversários é estruturada numa oposição ao PT, que tem o deputado estadual Fernando Santana como pré-candidato a prefeito da cidade.

Questionado sobre o apoio de Ciro, Capitão Wagner (União Brasil) e outros nomes, Glêdson celebrou a unidade. "Uma simbologia impressionante e importante para a gente mostrar que é possível fazer política com P maiúsculo olhando para frente. São pessoas que em algum momento mostraram certo antagonismo de ideias e foram adversários em palanques distintos, mas mostra a força do Cariri, de Juazeiro. Temos um projeto que está dando certo, não é uma aventura, e quando apresentamos essas realizações conseguimos convencer Ciro Gomes, Wagner, Girão, Carmelo, Figueiredo, RC, Tasso. Fico muito feliz", disse.

No palanque do evento, aliados discursaram em favor do prefeito. Chamou a atenção a fala de Ciro Gomes, que defendeu Glêdson e acusou ex-aliados de interferirem em processos de escolhas de candidatos em outros municípios. "É muito importante que a gente não deixe a lambança, a zoada, a paixão sem fundamento atrapalhar o raciocínio. Nós não vamos eleger um artista, um animador de auditório. Muito menos trazer o Pinóquio, aquele personagem que só mente. Vamos eleger um prefeito", pontuou.

E seguiu: "A primeira coisa que a gente, humildemente, tem que fazer é avaliar. Comparando com as dificuldades, com os outros, o que era antes e o que é agora com o prefeito Glêdson. Fura meu olho alguém do outro lado que mostre quem fez mais, em tão pouco tempo, por Juazeiro, do que o prefeito Glêdson", bradou no palco.

Carmelo Neto, presidente do PL Ceará, disse que a expectativa é que Glêdson seja reeleito e alçou o gesto ao posto de segundo melhor prefeito da história da cidade. "Só não vai ganhar do Padre Cícero, que foi o melhor prefeito da história, mas depois é o Glêdson. Ele tem revolucionado a cidade, as bandeiras. Nunca se viu uma gestão tão comprometida com povo, com organização fiscal. Ele representa esse novo tempo e o povo vai reconhecer".

Presidente nacional interino do PDT, o deputado federal André Figueiredo conferiu uma tarefa ao agora candidato à reeleição e alfinetou adversários. "Você tem a responsabilidade de mostrar que o Cariri vai dizer um basta a todos aqueles que acham que podem impor um candidato, que sequer é daqui, para ser prefeito", pontuou. (Com informações do repórter Yago Pontes, da Rádio O POVO CBN Cariri)