Podcast Jogo Político terá episódios ao vivo de segunda a sexta até as eleições

A partir desta segunda-feira, 22, até o fim das eleições, o podcast Jogo Político, do O POVO, terá edições extras especiais. Veiculado semanalmente desde 2018, o Jogo Político irá ao ar todos os dias, ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre às 14 horas.

Com participação de jornalistas do O POVO, o Jogo Político é uma conversa bem-humorada, com informação, análise, opinião e muita participação do público, para comentar os principais acontecimentos do momento político. O foco principal serão a eleição em Fortaleza e nos principais municípios pelo Interior do Ceará. Os favoritos, as pesquisas eleitorais, quem sobe e quem desce e os papel dos principais atores políticos.

Também serão analisadas as eleições pelo Brasil, o cenário nas capitais, o impacto das disputas para o governo Lula e para o bloco do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os outros acontecimentos políticos, fora do tema eleição, também estarão no radar dos analistas. Até as eleições nos Estados Unidos, em novembro deste ano, serão assunto.

Os episódios vão ao ar às 14 horas, pelo Youtube do O POVO, e são distribuídos no Spotify e outras plataformas de áudio. O tradicional episódio de segunda-feira tem uma hora de duração. De terça a sexta-feira, serão versões com cerca de 30 minutos.

O Jogo Político estreou antes das eleições de 2018 e chega nesta segunda ao episódio #294. O podcast já acompanhou as eleições presidenciais e estaduais de 2018 e 2022 e as eleições municipais de 2020.

Os episódios terão participação dos repórteres e editores de Política e de outras editorias do O POVO, além da presença dos integrantes que estão rotineiramente na versão semanal: Guálter George, diretor de Opinião e colunista; Júlia Duarte, repórter de Política; Carlos Mazza, titular da coluna Vertical, e Érico Firmo, autor desta matéria.

Jogo Político especial eleições

Quando: de segunda a sexta-feira, às 14 horas, ao vivo

Onde: Youtube do O POVO, Spotify e outras plataformas de áudio

Siga Jogo Político no Twitter: @jogopolitico