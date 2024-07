Quanto candidatos a prefeito e vereador vão poder gastar este ano no Ceará? Confira ranking

Foto: Samuel Setubal CANDIDATOS e coligações precisam seguir o limite de gastos, que inclui uma variedade de possibilidades

Candidatos a prefeito de Fortaleza poderão gastar uma soma milionária em suas campanhas nas eleições deste ano. Para quem tentar o Palácio do Bispo em 2024, o limite de gastos atualizados ficará em aproximadamente R$ 25 milhões, somados primeiro e segundo turno. São pouco de mais de 18 milhões para o primeiro turno e outros R$ 25 milhões para quem for disputar eventual segundo turno. A preço de hoje, oito pré-candidaturas são postas para concorrer na Capital cearense.

Para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), os postulantes terão até R$ 680 mil para gastar na campanha. Com possibilidade de segundo turno e a maior população do Estado, candidatos da Capital são os que mais vão poder gastar.

Clique aqui para baixar o PDF.

Postulantes às prefeituras de outros municípios também poderão investir quantias milionárias. Pela ordem, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral ficam atrás de Fortaleza. Os tetos para os gastos nas campanhas foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última sexta-feira, 19, e devem ser seguidos por candidatos, partidos e coligações nas eleições municipais.



Os valores são os mesmos adotados no pleito de 2016, com atualizações de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números foram reajustados em 47,96%.

Em 2016, para quem se candidatou a vereador em Caucaia, pode investir até R$ 82 mil. Quem vai tentar o mesmo cargo neste ano poderá dispender até R$ 122 mil.

O mesmo reajuste proporcional ocorre, por exemplo, para candidatos ao legislativo em Aquiraz, décimo maior colégio eleitoral. Também na Região Metropolitana de Fortaleza, o limite para candidato a vereador foi de R$ 69 mil há oito anos, sendo reajustado para R$ 102 mil em 2024.

As quantias são distribuídas proporcionalmente entre os municípios, considerando a extensão territorial da cidade e o número de eleitores aptos a votar. Assim, as cifras divulgadas pelo TSE também trazem detalhes sobre os pleitos.

Depois de Fortaleza, é o município Sobral em que os postulantes a prefeito mais poderão gastar no primeiro turno, com um limite na casa dos R$ 2 milhões, em um único turno. O valor supera o de Juazeiro do Norte e de Maracanaú, terceiro e quarto colégios eleitorais, respectivamente.



Conforme o TSE, esse limite considera gastos como a contratação de pessoal, de forma direta ou indireta, além da produção de material impresso, propaganda e publicidade direta ou indireta por qualquer meio de divulgação. Também são considerados gastos eleitorais os custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados.

As multas aplicadas até as eleições aos candidatos e partidos, a produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral e as doações para outros candidatos ou partidos também entram nesta conta.

Assim como despesas de aluguel de locais para atos de campanha, transporte ou o deslocamento de candidato e pessoal a serviço das candidaturas. Estão ainda no normativo despesas com correspondências e demais serviços postais, despesas de instalação e organização e funcionamento de comitês de campanha e serviços necessários às eleições.