Fernanda celebra apoio de Julinho a Roberto Pessoa, mas ressalta: "Tem apoio do PT há anos"

Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados DEPUTADA federal Fernanda Pessoa ressaltou que o pai, Roberto Pessoa, sempre foi apoiado pelo PT

Nesta sexta-feira, 26, o nome do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), será confirmado para tentar a reeleição. Entre os nomes de apoio, está o do deputado estadual Júlio Cesar Filho (PT), o Julinho, que tentou ao longo de 2024 ser o candidato do PT no município da Região Metropolitana de Fortaleza. Filha do prefeito, a deputada Fernanda Pessoa (União Brasil) celebrou a união, mas ressaltou que o pai tem o "apoio do PT há 24 anos".

"O deputado Júlio veio agora recentemente para o PT. O nosso grupo político, do meu pai, Roberto Pessoa, tem o apoio do PT há 24 anos. Nós votamos Lula, votamos Dilma, teve esse apoio há um tempo atrás. Nessa época, o Júlio era de outro partido, votava em outros presidentes, mas sempre é muito bem-vindo", ressaltou Fernanda ao O POVO, na última terça-feira, 23.

A fala da deputada lembra que Julinho era, antes de migrar para o PT, filiado ao Cidadania. Ele também foi eleito deputado pelo PTN. Além de Julinho, o pai dele, o vereador Júlio César (PSD), ex-prefeito do município, também declarou apoio a Pessoa. A convenção partidária de Roberto Pessoa, inclusive, será na casa do parlamentar. A mãe do deputado, Maire Costa Lima, que foi secretaria da Ação Social e deputada estadual (2003 a 2006), também é citada por Fernanda como apoiadora.

"A gente fica feliz com a vinda do deputado Julinho, do pai, do vereador Júlio, da Maire Costa Lima. Isso mostra que a gente está no caminho certo, que o município está crescendo, desenvolvendo, e ele (Julinho) quer vir junto com esse desenvolvimento. A gente fica muito feliz, ele será muito bem-vindo, e a gente está junto nessa caminhada para o Maracanaú cada vez melhor para as pessoas", disse ainda.



Aliança de Ciro e União Brasil no Crato: Inusitado?

A deputada seguiu na mesma linha quando comentou sobre a “união” vista no Crato do ex-ministro Ciro Gomes e seu pai. Segundo a parlamentar, a movimentação inusitada partiu de Ciro, já que o palanque no qual os dois estavam era, oficialmente, de um candidato do União Brasil, partido de Pessoa.

“Na verdade, ele [Ciro] que foi para o nosso palanque. O União Brasil tem candidato no município do Crato, em várias regiões. E foi o ex-candidato a presidente que foi ao nosso palanque”, disse Fernanda.

Questionada sobre o que pensava desse apoio, a parlamentar respondeu bem-humorada. “Como diz o Gonzaga Mota, a política é dinâmica”, disse, rindo, se referindo a uma frase do ex-governador do Ceará, que vem sido citada por outros políticos nos últimos dias, como o deputado estadual De Assis Diniz (PT).