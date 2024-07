Gastão diz que PSD tem alianças com "todos os partidos", mas "em cima de princípios"

Foto: PSD Divulgação Presidente do PSD em Fortaleza, Luiz Gastão

O presidente do PSD Fortaleza, Luiz Gastão, afirmou que a união com o PT em Fortaleza em nada afeta as alianças da sigla nos municípios do Interior, onde, se considerada a totalidade, há coligações com “todos os partidos”. Sobre o pleito na Capital, o deputado federal disse que a discussão interna sobre a posição entre integrar vice ou encabeçar chapa está “muito tranquila”.

Segundo ele, em cada município, o PSD avalia as alianças com base em “projetos e princípios”, o que resulta em diferentes cenários e coligações. Como resultado, no cenário geral do Ceará, o PSD mantém coligações com “todos os partidos”, de acordo com Gastão.

“Não temos problemas com nenhum partido. Temos uma relação transparente com todos. Vamos defender nossas bandeiras. Estamos fazendo coligações com todos os partidos. Mas todas em cima de projetos, em cima de princípios”, disse o deputado federal ao O POVO, na última terça-feira, 23.

Com os diferentes cenários, a aliança do PSD com o PT em Fortaleza em nada afeta as demais alianças. Na capital, o PSD tem a pré-candidatura do deputado federal Célio Studart (PSD), mas estuda integrar a chapa de Evandro Leitão (PT), com a vice

“Com relação a Fortaleza, temos um projeto. Estamos construindo a nossa disposição e de marchar ao lado PT. Isso não nos distingue com o relacionamento com os outros partidos. Mas vamos defender o projeto que se assemelha ao PSD”, afirmou o presidente do partido.

Gastão diz que supostos conflitos do PSD sobre eleições em Fortaleza são “especulação”

A discussão sobre o posicionamento do PSD nas eleições de Fortaleza está “tranquila” dentro do partido, segundo Gastão. Ele chama qualquer hipótese de divisão de “especulação”.

“Está muito tranquila. Isso [divisão] é especulação. Estamos focados em fortalecer o partido. Agora, todas as discussões vão ser feitas na convenção”, disse, se referindo ao evento de lançamento de candidaturas a prefeito e vereadores do partido, marcado para 27 de julho.

O deputado defende o PSD como vice do PT, com o nome da deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD). No entanto, afirmou que se trata de uma opinião dentro da sigla.

“Dentro do que eu defendo, sim [PSD como vice do PT]. Estou na presidência, mas temos uma bancada. Dentro do partido, estamos unificados, mas vamos discutir melhor na convenção”, afirmou o parlamentar.