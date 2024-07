André sobre Carmelo no mesmo palanque com o Ciro: "Deve perguntar a ele"

Foto: Divulgação/João Pedro Mendonça ANDRÉ Fernandes (PL) em almoço político na Associação de Jovens Empresários (AJE)

Pré-candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes foi questionado nesta quinta-feira, 25, se o incomoda que quadros de seu partido estejam no mesmo palanque com lideranças de outras siglas contra o PT. O deputado federal desconversou e afirmou que está com o foco na capital cearense.

O POVO indagou ao deputado federal sobre o fato do presidente estadual do partido, o deputado estadual Carmelo Neto, estar ao lado de Ciro Gomes (PDT) contra adversários políticos em comum. "Acho que isso deve perguntar a ele", despistou Fernandes.

O bolsonarista participou de almoço político no Náutico Atlético Cearense com a Associação de Jovens Empresários (AJE). Além dele já estiveram em encontro com o grupo Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT) e Eduardo Girão (Novo). O prefeito José Sarto (PDT) finalizará os encontros com os empresários.



No programa O POVO News 2ª edição da última terça-feira, 23, Carmelo afirmou que está onde sempre esteve, em lugar contrário ao PT, e não acredita que ele deva sair do palanque com a chegada de Ciro.

André sobre eleição em Fortaleza: "Nós vamos vencer"

André Fernandes voltou a declarar que terá vice do PL, uma chapa pura, com nome ainda para anunciar na convenção partidária. Ele também garantiu a manutenção de sua candidatura, mesmo com trataivas do partido com o União de Brasil da retirada de seu nome para apoiar Capitão Wagner.

Uma visita ao Ceará do senador Rogério Marinho (PL-RN), articulador do partido para alianças nas eleições, estava prevista para esta semana. O objetivo seria dialogar com o União Brasil para definir uma aliança ou não. André disse que ele tentaria consolidar o apoio do partido de Wagner a Fernandes em um eventual segundo turno, mas se mostrou confiante em vitória.

"Eu conversei com ele (Marinho) e ele disse que queria vir aqui para tentar consolidar o apoio do União Brasil à nossa candidatura no segundo turno (...) Nós vamos vencer. Nós vamos para o segundo turno e vamos para vencer", afirmou.



Bolsonaro e Michelle na convenção?

André Fernandes não confirmou a presença das principais lideranças do campo conservador em sua convenção, como a do ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por conta do que chamou de "imbróglio jurídico" após ter sido multado por propaganda antecipada.

"Estarão na nossa campanha com toda certeza absoluta. Se vão estar na convenção eu ainda não sei. Até porque temos até um imbróglio jurídico, digamos assim. No nosso lançamento de pré-candidatura, assim como todos os outros, foi o único em que a Justiça Eleitoral foi lá, entrou com um processo e no final fomos condenados", disse.



André critica "negociata" entre coligação partidária

Fernandes criticou alianças de pré-candidaturas com vários partidos, citando ser fruto de "loteamento do poder público". O postulante à Prefeitura destacou que montará um corpo técnico e quem o escolher estará votando também o seu time e não haverá "negociata".

O deputado federal ainda disse que em caso de segundo turno, àqueles que o apoiarem ou estarão juntos por acreditarem em seu projeto ou por "simplesmente" estar do lado vencedor.

"Faremos todo o nosso time, o corpo técnico em cada área específica. E quem escolheu o André não escolherá apenas o André, mas o time do André. Esse time que vai cuidar de cada setor. E aí vai ser importante por dois pontos, o povo vai entender que não terá negociata. No segundo turno, aqueles que vierem a nos apoiar ou vieram porque acreditam no projeto ou viram porque simplesmente estarão do lado do time vencedor", declarou.