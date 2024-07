Após destituição de Zezinho, irmã de AJ solta indireta: "Judas sempre se destroem sozinhos"

Foto: Reprodução/Facebook AJ, Aline e Zezinho Albuquerque na campanha à Prefeitura de Massapê

A prefeita de Massapê, Aline Albuquerque (Republicanos), publicou, nesta quinta-feira, 25, uma imagem de visualização única sobre “traição”, poucos minutos após a notícia de que o irmão dela, o deputado federal AJ Albuquerque (PP), havia destituído o próprio pai, Zezinho Albuquerque, do diretório municipal do PP em Fortaleza. Aline e AJ são rompidos politicamente.

Na mensagem, compartilhada via redes sociais, Aline reproduz uma imagem com os seguintes dizeres: “Nem Jesus escapou da falsidade, mas ele não desejou o mal de ninguém e foi honrado.”

“Quem é do bem sabe que os Judas sempre se destroem sozinhos”, completava a frase atribuída, na imagem, à autora do site Pensador, Juceya McAllister. Em acréscimo ao texto, Aline apenas escreveu: “Sempre.”

No dia anterior à “indireta” de Aline, AJ Albuquerque destituiu Zezinho do diretório municipal do PP em Fortaleza. Em seu lugar, assume Raphael Jespersen de Athayde. A decisão foi revelada pelo deputado federal ao colunista Henrique Araújo, do O POVO. O parlamentar não explicitou os motivos para a mudança, que ocorre em plena corrida eleitoral em Fortaleza.

Apesar da curta distância de tempo da "indireta" à notícia de destituição de Zezinho por AJ, não houve confirmação de relação entre os dois fatos, por parte de Aline.



Contatada, a prefeita informou por meio de sua assessoria que "não tem nada a declarar sobre o assunto", se referindo ao suposto novo racha familiar.

Irmãos são rompidos politicamente na cidade de Massapê

AJ é presidente do PP Ceará e se envolveu em desavenças públicas com Aline, nas eleições deste ano para Massapê. Aline visa reeleição, mas não tem o apoio do irmão, crítico ferrenho da gestão municipal.

AJ reclamou que a irmã teria suspendido a utilização de um veículo que levava moradores a atendimentos médicos e chegou a dizer que o marido de Aline, Igor Marques, controlador-geral do município, era o "verdadeiro prefeito de Massapê".

Com o racha familiar, a prefeita se desfiliou do partido presidido pelo irmão e hoje integra o Republicanos. Para as eleições deste ano, AJ apoia Ozires Pontes (PP) em uma chapa com o atual vice-prefeito, Luiz Carlos Frota (PP), rompido com a prefeita e postulante à reeleição no cargo.