Célio Studart não será candidato e PSD anuncia apoio a Evandro

O PSD anunciou que não terá candidato a prefeito de Fortaleza e apoiará a candidatura de Evandro Leitão (PT). A informação foi anunciada nesta quinta-feira, 25, em nota nas rede sociais. A decisão coloca fim à incerteza se o partido lançaria o nome do deputado Célio Studart (PSD), que defendia que a sigla levasse à diante pré-candidatura.

O texto é assinado pelo presidente estadual do partido, Domingos Filho. A nota fala em "consenso" e que a decisão foi tomada após "reuniões internas do partido". Seguir em apoio a Evandro, então, segundo ele, considera que o "PSD integra o bloco de aliança do Governo do Estado".



Ao longo de 2024, Célio defendeu que o partido lançasse candidatura própria, o que foi fortalecido com o resultado da pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO. No levantamento, ele aparece com 8% das intenções de voto, enquanto Evandro apareceu com 9%. Considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para mais e para menos, o prefeito José Sarto (PDT), André Fernandes (PL), Evandro e Célio ficaram tecnicamente empatados.

Ao O POVO, o deputado confirmou ter sido ouvido no processo e teve conversas com Domingos, o que o motivou para retirar a pré-candidatura "de forma harmônica, compreendendo a decisão majoritária do partido".

Embora Célio defendesse seguir caminho distinto no primeiro turno, Domingos e o presidente municipal do PSD, Luiz Gastão, atuam para que o partido ficasse com a vice de Evandro, vaga também pleiteada pelo PSB, de Cid Gomes e Eudoro Santana.

Nas últimas semanas, o nome da deputada Gabriella Aguiar (PSD), filha de Domingos, tem ganhado força para completar a chapa governista. Para Célio, a indicação seria "natural", especialmente pelo perfil da deputada e por compartilhar a Assembleia Legislativa (Alece) com Evandro. "A Gabriela possui um perfil muito leve, capacitada, já é colega do Evandro no Parlamento onde possuem boa relação", ressaltou ainda, com elogios a sua correligionária.

PSD faz convenção neste sábado

O anúncio do PSD de seguir junto do bloco governista ocorre dois dias antes da convenção do partido. Neste sábado, 27, a legenda apresenta sua chapa de vereadores, entre eles, os sete parlamentares com mandato atual. Com esforço, especialmente de Gastão, o partido avançou em outras siglas e foi a que mais cresceu na janela partidária.

Presidente nacional do PSD, o secretário de Governo e Relações Institucionais São Paulo, Gilberto Kassab é esperado no evento. Em meio às incertezas sobre a candidatura própria, Domingos, ressaltava a presença do líder na Capital para bater o martelo sobre o processo de escolha.

"Estamos recebendo, no próximo dia 27, o presidente Gilberto Kassab. Há uma determinação na hierarquia do nosso partido que o nacional participa dessas decisões. Vamos chegar a um termo na maior tranquilidade”, afirmou Domingos no último dia 17.

Leia a nota do PSD:

O PSD Ceará decidiu, em consenso, que não lançará candidatura própria para a Prefeitura de Fortaleza.

A decisão foi tomada após reuniões internas do partido, levando em conta que o PSD integra o bloco de aliança do Governo do Estado, razão pela qual apoiará o pré-candidato Evandro Leitão.

Domingos Filho

Presidente Estadual do PSD