Convenções do PT no Crajubar acontecerão no mesmo dia, com presenças de Camilo e Elmano

Foto: Reprodução/Redes Sociais/Montagem/O POVO Convenções petistas no Crajubar serão, respectivamente, de André Barreto, Fernando Santana e Guilherme Saraiva

As convenções dos candidatos petistas nos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha ocorrerão no mesmo dia, em sequência. Marcados para o dia 3 de julho, os eventos se acumularam para garantir a presença do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas em todas as ocasiões. As informações são da Rádio O POVO CBN Cariri.

A primeira convenção será a do Crato, que lança a candidatura do atual vice-prefeito como concorrente a chefe do executivo, André Barreto (PT), nome apoiado pelo atual gestor, Zé Ailton Brasil (PT). O candidato a vice-prefeito ainda não foi definido oficialmente, mas há hipóteses de uma chapa com o PDT, com o nome de Dr. Dudé Moraes. O evento está marcado para as 16 horas, no Crato Tênis Clube.

Em seguida, ocorre a convenção de Juazeiro do Norte, ainda sem horário ou local definidos. Será homologada a candidatura do deputado estadual Fernando Santana (PT), cuja companheira de chapa é Maricele Macêdo (MDB), esposa do ex-prefeito Raimundo Macêdo e mãe do deputado estadual Davi de Raimundão (MDB).

Em Barbalha, o encontro é às 19h, ainda sem local definido. Será lançado o nome do recém-filiado ao PT, prefeito Guilherme Saraiva (PT), como postulante à reeleição na cidade. Para companheiro (a) de chapa, ainda não houve definição.

A região Cariri é estratégica e ponto de forte influência do ministro Camilo Santana. Na região, partidos de oposição, dos mais variados espectros políticos, têm se reunido, em disputa justamente contra as chapas do PT.

Convenção do PT em Fortaleza também deve ficar para o próximo fim de semana

Além dos três eventos no Cariri, a convenção petista em Fortaleza também deve ocorrer no próximo fim de semana. A princípio, a presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann, afirmou apenas que a convenção partidária deverá ocorrer entre os dias 3 e 5 de agosto.

No entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará Fortaleza no dia 2 de agosto, uma sexta-feira. O presidente da República é aguardado na convenção partidária do pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

A equipe de Evandro ainda não confirma a presença do presidente na convenção e também não confirmou o dia.