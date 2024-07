Caucaia: oposição fecha acordo entre PSDB, PDT, União e PP: candidato será Emília ou Deuzinho

Foto: Aurélio Alves O POVO / Mario Agra/Agência Câmara DEUZINHO Filho (União), Emília Pessoa (PSDB) e Zé Gerardo (PDT): aliança em Caucaia

Três pré-candidaturas de oposição em Caucaia fecharam aliança e terão candidatura única. Falta definir quem será. Deuzinho Filho (União Brasil), Emília Pessoa (PSDB) e José Gerardo Arruda (PDT) decidiram estar juntos na eleição municipal. O acordo conta ainda com o PP, aliado do União Brasil. A candidatura ainda será definida, mas a chapa deverá ter Emília e Deuzinho.

O acordo foi fechado na noite desta sexta-feira, 26. O POVO mostrava desde maio as tratativas para um possível entendimento. As discussões seguiam no começo deste mês e chegou até o período das convenções.

"O União Brasil de Caucaia, juntamente com o PP, Partido Progressista, decidiu, por unanimidade, tanto dos pré-candidatos a vereadores e vereadoras quanto das suas executivas, aprovar a coligação com o PDT e o PSDB para a chapa majoritária de Caucaia", disse Deuzinho, atual vice-prefeito.

O bloco tem ainda esperança de atrair o presidente da Câmara Municipal de Caucaia, Tanilo Menezes (MDB). Outro candidato de oposição, o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD), não fez parte do acordo e mantém a pré-candidatura própria. Coronel Aginaldo (PL) é outro pré-candidato de oposição.

Pela situação, o pré-candidato é Waldemir Catanho (PT), apoiado pelo prefeito Vitor Valim (PSB), que decidiu não concorrer à reeleição.

Em pesquisa Idea divulgada no começo de julho, Naumi tinha 21%, Aginaldo 20%, Emilia 14%, Catanho 11%, Zé Gerardo 5%, Silvio Nascimento (PSB) 4% e Deuzinho 3%. A convenção do bloco ocorrerá em 2 de agosto.